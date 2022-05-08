Лига 1. «ПСЖ» дома не смог обыграть «Труа». Клуб вел со счетом 2:0

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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«ПСЖ» в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 сыграл вничью с «Труа» – 2:2.
Парижский клуб вел со счетом 2:0. Голы в составе чемпионов Франции забили Маркиньос и Неймар.
Франция. Лига 1. 36-й тур
Голы: 1:0 – Маркиньос, 6; 2:0 – Неймар, 25 (с пенальти); 2:1 – Угбо, 30; 2:2 – Тардье, 49 (с пенальти).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?