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Лига 1. «ПСЖ» дома не смог обыграть «Труа». Клуб вел со счетом 2:0

«ПСЖ» в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 сыграл вничью с «Труа» – 2:2.

Парижский клуб вел со счетом 2:0. Голы в составе чемпионов Франции забили Маркиньос и Неймар.

Франция. Лига 1. 36-й тур

ПСЖ – Труа – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Маркиньос, 6; 2:0 – Неймар, 25 (с пенальти); 2:1 – Угбо, 30; 2:2 – Тардье, 49 (с пенальти).

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник: «Бомбардир»

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08.05.2022 23:39
Комментарии1
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    Рейтинг: +10

    trhgfj 34 минуты назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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