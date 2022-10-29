Лига 1. «ПСЖ» добился волевой победы над «Труа» (4:3). Месси, Неймар и Мбаппе забили

«ПСЖ» в 13-м туре чемпионата Франции добился победы над «Труа». Гости вели по ходу встречи.
Лионель Месси забил и сделал ассист. Та же самая статистика у Неймара.
«ПСЖ» лидирует с пятиочковым преимуществом. «Труа» занимает 11-ю строчку.
Парижане идут в сезоне без поражений.
«Труа» не побеждает «ПСЖ» с 2001 года.
Франция. Лига 1. 13-й тур
Голы: 0:1 – Бальде, 3; 1:1 – Солер, 24; 1:2 – Бальде, 52; 2:2 – Месси, 55; 3:2 – Неймар, 62; 4:2 – Мбаппе, 77 (с пенальти); 4:3 – Палаверса, 88.
Источник: Бомбардир.ру