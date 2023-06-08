«Спартак» интересуется лучшим бомбардиром и самым дорогим игроком «Труа»

«Спартаку» интересуется нападающим «Труа» Мама Бальде.
По информации Metaratings, московский клуб рассматривает гвинейского футболиста в качестве одного из кандидатов на усиление атакующей линии.
Сам нападающий готов к переезду в Россию. «Спартак» пока не делал официального предложения французскому клубу.
- Бальде забил 12 голов и отдал 3 ассиста в 34 матчах сезона Лиги 1.
- Он лучший бомбардир команды в минувшем чемпионате Франции.
- Бальде – самый дорогой игрок «Труа» (8 миллионов евро).
Источник: Metaratings