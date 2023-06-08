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    • «Спартак» интересуется лучшим бомбардиром и самым дорогим игроком «Труа»

    «Спартак» интересуется лучшим бомбардиром и самым дорогим игроком «Труа»

    «Спартаку» интересуется нападающим «Труа» Мама Бальде.

    По информации Metaratings, московский клуб рассматривает гвинейского футболиста в качестве одного из кандидатов на усиление атакующей линии.

    Сам нападающий готов к переезду в Россию. «Спартак» пока не делал официального предложения французскому клубу.

    • Бальде забил 12 голов и отдал 3 ассиста в 34 матчах сезона Лиги 1.
    • Он лучший бомбардир команды в минувшем чемпионате Франции.
    • Бальде – самый дорогой игрок «Труа» (8 миллионов евро).

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +137

      erybov1965 2 часа назад

      Руководство Спартака,наверное до настоящего времени не знают,что дорогой товар,не значит качественный.Зато не надо времени тратить(трудиться) на поиски и выбор игрока.Так проще.

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      Рейтинг: +2724

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Очередной шлак. Сраму любят впаривать неликвид. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +4608

      Эном айс 3 часа назад

      Папа не за горами. Всё племя рвётся в златоглавую.

      5
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      Рейтинг: +18091

      Barmaleushka > Эном айс 1 час назад

      А "Николя Баба" у них там (за рубежом) имеется ?

      0
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      Рейтинг: +4608

      Эном айс > Barmaleushka 1 час назад

      Сидит где-нибудь. В бочке из бамбука.
      Мы его не видим, а он-есть.

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      Рейтинг: +33922

      oyabun 3 часа назад

      Походу большинство африканских нападающих - Бальде. Профессия такая. ))

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      Рейтинг: +4711

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Чья это мама? Кейты?)

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