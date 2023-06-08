«Спартак» интересуется лучшим бомбардиром и самым дорогим игроком «Труа»

«Спартаку» интересуется нападающим «Труа» Мама Бальде.

По информации Metaratings, московский клуб рассматривает гвинейского футболиста в качестве одного из кандидатов на усиление атакующей линии.

Сам нападающий готов к переезду в Россию. «Спартак» пока не делал официального предложения французскому клубу.