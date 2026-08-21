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«Труа» – «Париж»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Франции 2026/2027

21 августа 2026 9:06
Труа - Париж
22 авг. 2026, суббота 21:45 | Франция. Лига 1, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа «Парижа»
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Матч 1 тура Лиги 1 между «Труа» и «Парижем» пройдет 22 августа 2026 года в Труа на стадионе «Стад де л'Об». Хозяева подходят к старту сезона в хорошей форме: они не проигрывают в пяти последних матчах и забивают в каждой из них. Гости, в свою очередь, имеют впечатляющую выездную статистику – семь матчей без поражений в девяти последних гостевых встречах Лиги 1, а также четырeхматчевую победную серию в очных противостояниях. Сможет ли «Труа» прервать эту неудачную серию и взять очки на своем поле, или «Париж» продолжит доминировать и начнет чемпионат с победы?

Кто победит в матче

«Труа» постарается использовать домашнюю поддержку и свою надeжную игру в обороне. В пяти последних матчах команда пропускает в среднем всего 0,60 гола за игру, что является одним из лучших показателей. При этом атака хозяев стабильна: они забивают в пяти последних встречах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,80 гола. В предсезонных матчах «Труа» сыграл вничью с «Панэтоликосом» (1:1) и «Осером» (1:1), а также уверенно обыграл «Гренобль» (3:0) и «Ред Стар» (1:0). Однако в очных встречах с «Парижем» у хозяев серьезные проблемы – они не могут победить в четырeх последних матчах, а в трeх последних домашних играх уступили. Психологическое давление и нестабильность в атаке против этого соперника могут стать решающими факторами.

«Париж» выглядит фаворитом благодаря отличной выездной форме и тотальному преимуществу в очных встречах. Команда не проигрывает в семи из девяти последних гостевых матчей Лиги 1, а в четырeх последних очных встречах с «Труа» неизменно побеждает. В атаке гости стабильны: они забивают в тринадцати последних матчах против «Труа» и в шести из восьми последних матчей в целом, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. Однако оборона «Парижа» вызывает тревогу – в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. Это даeт «Труа» шанс на гол, но при этом гости умеют побеждать даже при неидеальной защите. В предсезонных матчах «Париж» обыграл «Анже» (3:2) и «Майнц» (4:0), сыграл вничью со «Штутгартом» (2:2) и одержал победу над «Реймсом» (1:0). Уверенность в очных встречах и класс должны помочь гостям взять три очка.

Итоговый вывод: «Париж» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и стабильную выездную форму. «Труа» дома опасен и может забить, но его оборона вряд ли выдержит давление гостей на протяжении всего матча. Наиболее вероятный исход – победа «Парижа» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Париж» имеет явный перевес: 9 побед против 2 у «Труа», ещe 5 матчей завершились вничью. При этом «Париж» побеждает в четырeх последних очных встречах и забивает в тринадцати последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Труа» – пять матчей без поражений, но против «Парижа» у них неудачная серия. Это делает победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (40%)
Побед - 3 (60%)
3
Забитых мячей
8
0.6
В среднем за матч
1.6
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Франция. Лига 2, 9 тур
Труа
0 : 3
21.10.2024
Париж
Самая крупная ничья
Франция. Лига 2, 12 тур
Париж
2 : 2
28.10.2023
Труа
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
0 : 0
22.08.2026
Париж
Франция. Лига 2, 24 тур
Париж
1 : 0
21.02.2025
Труа
Франция. Лига 2, 9 тур
Труа
0 : 3
21.10.2024
Париж
Франция. Лига 2, 32 тур
Труа
1 : 2
13.04.2024
Париж
Франция. Лига 2, 12 тур
Париж
2 : 2
28.10.2023
Труа

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Труа
33
Патрик Бич
ВР
44
Иван Тити
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
(К) ЦЗ
7
Кандет Диавара
ЛВ
22
Hugo Picard
ЦП
11
Айрон Гомис
АП
8
Мухамед Диоп
АП
20
Рено Рипар
ПВ
3
Анис Узенаджи
ЦФ
10
Мерван Ифнауи
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Париж
1
Кевин Трапп
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
17
Адама Камара
ОП
23
Руди Матондо
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
(К) ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Труа
40
Хиллель Конате
ВР
5
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
31
Noah Donkor
ЦЗ
36
Idrissa Soukouna
ЦП
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
29
Дерман Карим
АП
17
Антуан Милль
ЦФ
37
C. Batola
ЦФ
39
Yacouba Kone
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Патрик Заби
ЦП
18
Omar Sissoko
ЦП
3-1-3-3
33
Бич
44
Тити
4
Диас
6
Монфрей
22
7
Диавара
8
Диоп
20
Рипар
10
Ифнауи
3
Узенаджи
11
Гомис
3-1-2-2-2
1
Трапп
42
Коппола
5
Мбоу
6
Отавио
17
Камара
23
Матондо
33
Лис-Мелу
10
Кеббаль
15
Колеошо
7
Пажи
9
Синайоко
44
Тити
31
31
44
Тити
11
Гомис
26
26
11
Гомис
7
Диавара
17
Милль
17
Милль
7
Диавара
20
Рипар
39
39
20
Рипар
15
Колеошо
27
Саймон
27
Саймон
15
Колеошо
23
Матондо
20
Лопес
20
Лопес
23
Матондо
7
Пажи
8
Заби
8
Заби
7
Пажи
9
Синайоко
18
18
9
Синайоко
Остались в запасе
Труа
Париж
29
Дерман Карим
АП
40
Хиллель Конате
ВР
5
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
36
Idrissa Soukouna
ЦП
37
C. Batola
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
29
Дерман Карим
АП
40
Хиллель Конате
ВР
5
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
36
Idrissa Soukouna
ЦП
37
C. Batola
ЦФ
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Лайам Росеньор
Труа
Точно не сыграют
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
Исмаэль Бура
ЛЗ
Париж
Точно не сыграют
E. Mbemba
Нанитамо Иконе
ПВ
Ноа Санги
ЛЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Парижа» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная выездная форма и уверенность гостей должны помочь им одержать победу над «Труа», несмотря на хорошую защиту хозяев. Рекомендуемая ставка – победа «Парижа» с коэффициентом 2,3. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Франции между «Труа» и «Парижем» состоится 22 августа 2026 года в Труа на стадионе «Стад де л'Об» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Труа» – «Париж»: смотреть онлайн.

2.30
Победа «Парижа»
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Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Париж Труа
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