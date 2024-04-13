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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Париж
Труа - Париж: обзор матча 13 апреля 2024
Труа
13.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 32 тур
1 : 2
Завершен
Париж
64'
С. Элисор
45'
А. Камара
59'
Л. Диаби-Фадига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Париж
88'
Замена
В. Марчетти
️️️️
Л. Дусе
87'
Желтая карточка
Н. Дико
Замена
Т. Зукру
️️️️
E. Ntim
85'
79'
Замена
Т. Оллила
️️️️
Л. Диаби-Фадига
72'
Желтая карточка
C. Mandouki
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Р. Рипар
71'
ГОЛ! 1:2!
С. Элисор
Пас отдал
Р. Рипар
64'
59'
ГОЛ! 0:2!
Л. Диаби-Фадига
Пас отдал
И. Кеббаль
Замена
С. Элисор
️️️️
Р. Саид
58'
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
К. Донг
58'
Желтая карточка
М. Жан Тарат
45'
+4
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Камара
Пас отдал
J. Gaudin
33'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
A. Jabbari
29'
Желтая карточка
С. Шергуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
7
Кильян Донг
АП
20
Рено Рипар
ПВ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
31
Самир Шергуи
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Труа
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Париж
44
Иван Филипович
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
1-1-3-3-2
80
Алемдар
5
Конте
7
Шавалерен
19
Тарат
91
10
М'Чангама
8
Диоп
7
Донг
20
Рипар
19
Саид
3
Ндиайе
3-1-3-1-2
16
31
Шергуи
13
Дабила
5
Мбоу
44
Дусе
22
14
17
Камара
10
Кеббаль
12
Дико
99
91
4
Зукру
4
Зукру
91
7
Донг
15
Олайтан
15
Олайтан
7
Донг
19
Саид
22
Элисор
22
Элисор
19
Саид
20
Рипар
12
де Превилль
12
де Превилль
20
Рипар
Диаби-Фадига
5
Оллила
5
Оллила
Диаби-Фадига
44
Дусе
4
Марчетти
4
Марчетти
44
Дусе
99
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
99
Остались в запасе
Труа
Париж
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
44
Иван Филипович
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Труа - Париж
1
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
16
Офсайды
0
2
Количество передач
315
543
Сейвы
2
3
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Karim Abed, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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