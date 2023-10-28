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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Труа
Париж - Труа: обзор матча 28 октября 2023
Париж
28.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 12 тур
2 : 2
Завершен
Труа
60'
П. Амель
86'
И. Кеббаль
56'
Р. Саид
72'
Л. Илич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Труа
Замена
К. Ив Дабила
️️️️
С. Алакуш
87'
87'
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
Л. Илич
ГОЛ! 2:2!
И. Кеббаль
Пас отдал
М. Туре
86'
72'
ГОЛ! 1:2!
Л. Илич
Пас отдал
А. Брус
Замена
М. Туре
️️️️
Л. Диаби-Фадига
72'
65'
Замена
А. Брус
️️️️
J. Assoumou
ГОЛ! 1:1!
П. Амель
Пас отдал
И. Кеббаль
60'
56'
ГОЛ! 0:1!
Р. Саид
Пас отдал
Л. Илич
46'
Замена
А. Конте
️️️️
И. Бура
Желтая карточка
Y. Koré
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
22
Jules Gaudin
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
42
Abdoulaye Kante
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
21
Лука Илич
АП
8
Мухамед Диоп
АП
7
Кильян Донг
АП
15
Jaures Assoumou
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Париж
44
Иван Филипович
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
21
Мохамед Туре
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
2
Andy Pembélé
ЦФ
Труа
16
Николя Леметр
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
44
Иван Тити
ЦЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
3-3-1-3
16
25
5
Мбоу
22
Алакуш
22
17
Камара
14
10
Кеббаль
9
Лукембила
29
Амель
80
Диаби-Фадига
2-2-3-3
80
Алемдар
4
Зукру
14
Бура
42
10
М'Чангама
8
Диоп
7
Донг
21
Илич
3
Ндиайе
19
Саид
15
22
Алакуш
13
Дабила
13
Дабила
22
Алакуш
80
Диаби-Фадига
21
Туре
21
Туре
80
Диаби-Фадига
14
Бура
5
Конте
5
Конте
14
Бура
15
5
Брус
5
Брус
15
21
Илич
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
21
Илич
Остались в запасе
Париж
Труа
44
Иван Филипович
ВР
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
11
Alimani Gory
ЦФ
2
Andy Pembélé
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
16
Николя Леметр
ВР
44
Иван Тити
ЦЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
13
Gabriel Oualengbe
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
11
Alimani Gory
ЦФ
2
Andy Pembélé
ЦФ
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
44
Иван Тити
ЦЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Париж - Труа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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