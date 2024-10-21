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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Париж
Труа - Париж: обзор матча 21 октября 2024
Труа
21.10.2024, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 9 тур
0 : 3
Завершен
Париж
19'
Ж. Крассо
40'
Ж. Крассо
73'
И. Кеббаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Париж
90'
+2
Желтая карточка
П. Амель
88'
Желтая карточка
A. Soumahoro
80'
Замена
Н. Дико
️️️️
А. Камара
80'
Замена
A. Soumahoro
️️️️
М. Лопес
Замена
J. Assoumou
️️️️
С. Ириэ
77'
73'
ГОЛ! 0:3!
И. Кеббаль
Пас отдал
В. Марчетти
70'
Замена
В. Марчетти
️️️️
Л. Дусе
70'
Замена
J. Lopez
️️️️
Ж. Крассо
70'
Замена
П. Амель
️️️️
A. Gory
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
М. Аделин
68'
Замена
У. Мендес
️️️️
P. Gozzi Iweru
68'
Замена
Р. Рипар
️️️️
П. Ибну Ба
68'
59'
Желтая карточка
М. Лопес
58'
Пенальти не реализован!
И. Кеббаль
Желтая карточка
И. Бура
57'
Замена
К. Донг
️️️️
Т. Бальде
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Крассо
Пас отдал
A. Gory
19'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Крассо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
6
Адриен Монфрей
(К)
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
5
Paolo Gozzi Iweru
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
22
Сирьак Ириэ
ЦП
5
Мартен Аделин
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К)
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Труа
16
Николя Леметр
ВР
17
Убулан Мендес
ПЗ
12
Ryan Fage
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
7
Кильян Донг
АП
20
Рено Рипар
ПВ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
Париж
1
Реми Риу
ВР
22
Aboubaka Soumahoro
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
17
Мохамаду Канте
ЦП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
3-2-3-3
6
Монфрей
4
Диас
5
14
Бура
19
Бальде
22
Ириэ
5
Аделин
7
Нонге
19
Саид
14
Ба
1
3-1-3-1-2
16
5
Мбоу
15
Колоджейчак
39
44
Дусе
22
20
Лопес
17
Камара
10
Кеббаль
11
11
Крассо
5
17
Мендес
17
Мендес
5
5
Аделин
10
М'Чангама
10
М'Чангама
5
Аделин
19
Бальде
7
Донг
7
Донг
19
Бальде
14
Ба
20
Рипар
20
Рипар
14
Ба
22
Ириэ
15
15
22
Ириэ
20
Лопес
22
22
20
Лопес
44
Дусе
4
Марчетти
4
Марчетти
44
Дусе
11
29
Амель
29
Амель
11
11
Крассо
20
20
11
Крассо
17
Камара
12
Дико
12
Дико
17
Камара
Остались в запасе
Труа
Париж
16
Николя Леметр
ВР
12
Ryan Fage
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
1
Реми Риу
ВР
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
12
Ryan Fage
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Мохамаду Канте
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Труа - Париж
1
3
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
13
Офсайды
0
4
Количество передач
373
634
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 13 тур
Труа
- : -
06.12.2026
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
4 : 1
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Geoffrey Kubler,
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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