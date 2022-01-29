Переход Камано в «Труа» сорвался. Игрок «Локо» не прошел медосмотр (Фабрис Хокинс)

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано не перейдет в «Труа».

25-летний футболист не смог пройти медицинское обследование.

У гвинейца выявлена травма бедра, из-за чего французский клуб отказался от его подписания.

В этом сезоне Камано забил забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.

«Локо» купил вингера в августе 2020 года у «Бордо» за 5,5 миллиона евро.

На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости