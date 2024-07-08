«Лион» выкупил двух игроков за 12+ миллионов

«Лион» подтвердил выкуп двух арендованных футболистов.
Французский клуб подписал на постоянной основе защитника Дуйе Чалета-Цара и хавбека Мама Бальде.
Трансфер хорвата из «Саутгемптона» обошелся в 3,59 + 2,1 миллиона евро.
За игрока из Гвинеи-Бисау «Лион» заплатил «Труа» 6 + 0,5 миллиона евро.
Также бывшим клубам положен процент от суммы будущей перепродажи. В случае с Чалета-Царом – 15%, с Бальде – 10%.
Контракт с защитником заключен до до июня 2027 года, с хавбеком – до 2026 года.
Источник: сайт «Лиона»