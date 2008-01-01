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Труа
Результаты
€ 42 млн
Труа - результаты матчей
Труа
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Стад де Л'Аубе
Сайт:
http://www.estac.fr
Тренер:
Патрик Киснорбо
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Кубок Французской Лиги. 2-й раунд 2009/2010
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Франция. Кубок. 2008/2009
Кубок Французской Лиги. 2008/2009
Кубок Французской Лиги. 2-й раунд 2008/2009
13.09 | 16:00
Лилль
2 : 0
Труа
06.09 | 16:00
Труа
2 : 6
Страсбур
29.08 | 21:45
Лорьян
1 : 2
Труа
22.08 | 21:45
Труа
0 : 0
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