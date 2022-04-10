Головин – в основе «Монако» на матч с «Труа»

Стал известен стартовый состав «Монако» на домашний матч 31-го тура чемпионата Франции против «Труа».
«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике, Чуамени, Фофана, Вандерсон, Головин, Бен-Йеддер, Боадю.
- Матч начнется в 16:00 по Москве.
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Стал известен стартовый состав «Монако» на домашний матч 31-го тура чемпионата Франции против «Труа».
«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике, Чуамени, Фофана, Вандерсон, Головин, Бен-Йеддер, Боадю.