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Головин – в основе «Монако» на матч с «Труа»

Стал известен стартовый состав «Монако» на домашний матч 31-го тура чемпионата Франции против «Труа».

«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике, Чуамени, Фофана, Вандерсон, Головин, Бен-Йеддер, Боадю.

  • Матч начнется в 16:00 по Москве.

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Источник: Бомбардир.ру

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10.04.2022 15:25
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