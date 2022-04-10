Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» обыграть «Труа». Это 1-е результативное действие россиянина в 2022 году

«Монако» в 31-м туре чемпионата Франции победил «Труа». Решающий гол на 57-й минуте забил Кевин Фолланд.

Немцу ассистировал российский полузащитник Александр Головин, вышедший в основе. Это первое результативное действие игрока в 2022 году в Лиге 1. Футболиста заменили на 78-й минуте.

«Монако» идет в очке от зоны еврокубков. «Труа» занимает 15-е место.

Франция. Лига 1. 31-й тур

Монако – Труа – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Энрике, 19; 1:1 – Угбо, 39; 2:1 – Фолланд, 57.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1