Скоулз спрогнозировал увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»: «Вопрос времени»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что клуб вскоре отправит в отставку главного тренера Рубена Аморима.
«Давно мы не говорили об увольнении тренеров. Клуб действительно дает им достаточно времени.
Но сейчас я думаю: Амориму, пожалуй, дают слишком много времени.
Его отставка – вопрос времени», – сказал Скоулз.
- Аморим возглавил «МЮ» в ноябре 2024 года.
- Прошлый сезон АПЛ команда завершила на 15-м месте.
- В текущем чемпионате они набрали 10 очков в 7 турах и идут 10-ми.
Источник: Manchester Evening News