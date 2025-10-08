Скоулз спрогнозировал увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»: «Вопрос времени»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что клуб вскоре отправит в отставку главного тренера Рубена Аморима.

«Давно мы не говорили об увольнении тренеров. Клуб действительно дает им достаточно времени.

Но сейчас я думаю: Амориму, пожалуй, дают слишком много времени.

Его отставка – вопрос времени», – сказал Скоулз.