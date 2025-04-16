Скоулз выбрал лучших футболистов в истории на каждой позиции

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз поучаствовал в блиц-опросе.
Его попросили назвать лучших игроков в мире прямо сейчас и лучших футболистов в истории на каждой позиции.
– Лучший вратарь прямо сейчас?
– Алиссон.
– Лучший вратарь в истории?
– Петер Шмейхель.
– Лучший современный защитник?
– Ван Дейк.
– Лучший в истории?
– Фердинанд.
– Лучший полузащитник сейчас?
– Де Брюйне.
– Лучший хавбек в истории?
– Зидан,
– Лучший вингер сейчас?
– Винисиус.
– Лучший вингер в истории?
– Лучший современный нападающий?
– Мбаппе.
– Лучший нападающий в истории?
– Месси.
Источник: The Overlap