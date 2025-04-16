Скоулз выбрал лучших футболистов в истории на каждой позиции

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз поучаствовал в блиц-опросе.

Его попросили назвать лучших игроков в мире прямо сейчас и лучших футболистов в истории на каждой позиции.

– Лучший вратарь прямо сейчас?

– Алиссон.

– Лучший вратарь в истории?

– Петер Шмейхель.

– Лучший современный защитник?

– Ван Дейк.

– Лучший в истории?

– Фердинанд.

– Лучший полузащитник сейчас?

– Де Брюйне.

– Лучший хавбек в истории?

– Зидан,

– Лучший вингер сейчас?

– Винисиус.

– Лучший вингер в истории?

– Криштиану Роналду.

– Лучший современный нападающий?

– Мбаппе.

– Лучший нападающий в истории?

– Месси.