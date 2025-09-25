Скоулз назвал лучшего действующего полузащитника: «Сочетает Хави и Иньесту»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал лучшего хавбека в футболе прямо сейчас. По его мнению, это Педри из «Барселоны».

«Для меня Педри – игрок номер один. Его матч против «Ньюкасла» стал настоящим откровением: я подумал, в нeм сочетаются Хави и Иньеста.

Он способен переиграть любого соперника – и дело не только в технике, но и в его футбольном интеллекте. В сложных моментах он находит решение одним касанием или движением – это потрясающе.Особенно ярко это проявилось в концовке встречи: после того как «Ньюкасл» сократил счeт до 2:1, впереди оставалось восемь добавленных минут, и все ждали напряжeнной развязки. Но Педри просто удерживал мяч и полностью контролировал игру. Это было впечатляюще», – сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.