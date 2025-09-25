Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Скоулз назвал лучшего действующего полузащитника: «Сочетает Хави и Иньесту»

Скоулз назвал лучшего действующего полузащитника: «Сочетает Хави и Иньесту»

Сегодня, 11:21
1

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал лучшего хавбека в футболе прямо сейчас. По его мнению, это Педри из «Барселоны».

«Для меня Педри – игрок номер один. Его матч против «Ньюкасла» стал настоящим откровением: я подумал, в нeм сочетаются Хави и Иньеста.

Он способен переиграть любого соперника – и дело не только в технике, но и в его футбольном интеллекте. В сложных моментах он находит решение одним касанием или движением – это потрясающе.Особенно ярко это проявилось в концовке встречи: после того как «Ньюкасл» сократил счeт до 2:1, впереди оставалось восемь добавленных минут, и все ждали напряжeнной развязки. Но Педри просто удерживал мяч и полностью контролировал игру. Это было впечатляюще», – сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.

  • Педри занял 11-е место в голосовании за «Золотой мяч».
  • В этом сезоне он провел 5 матчей в Примере, забив 1 гол.

Еще по теме:
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal 1
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч» 4
Родри ответил, кому бы отдал «Золотой мяч»-2025 1
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Скоулз Пол Педри
Giorton
1758789353
Главные новости
Один из клубов могут снять с Кубка России
13:23
ФотоБубнов расставил оценки игрокам «Краснодара» за матч с «Зенитом»
12:58
ФотоРейтинг клубов РПЛ по использованию легионеров
12:44
3
Семак высказался о получении Венделом гражданства России
12:32
4
Реакция Семака на переход Кузяева в «Рубин»
12:17
4
Нецензурная мотивационная речь Смолова в матче Кубка России
12:01
5
Отец Илона Маска высказался о покупке «Спартака»
11:37
9
Семак рассказал о ситуации с Жерсоном в «Зените»
11:32
3
Скоулз назвал лучшего действующего полузащитника: «Сочетает Хави и Иньесту»
11:21
1
Черданцев назвал игроков «Спартака», которые мешают друг другу на поле
11:13
8
Все новости
Все новости
Скоулз назвал лучшего действующего полузащитника: «Сочетает Хави и Иньесту»
11:21
1
Генич спрогнозировал следующего обладателя «Золотого мяча»
01:15
1
Примера. Хет-трик Альвареса принес «Атлетико» волевую победу над «Райо Вальекано» (3:2), «Сосьедад» без Захаряна обыграл «Мальорку» (1:0)
00:32
Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров
Вчера, 22:50
2
Названа дата первого Эль Класико в сезоне
Вчера, 21:43
Определен самый пожилой тренер топ-5 лиг Европы
Вчера, 20:43
1
Семья Ямаля разозлилась на результаты «Золотого мяча»
Вчера, 14:05
1
Алонсо высказался о прогрессе «Реала»
Вчера, 08:09
Мбаппе повторил рекорд Пушкаша
Вчера, 01:03
Примера. «Реал» разгромил «Леванте» (4:1); у Мбаппе дубль, Винисиус сделал 1+1
Вчера, 00:24
1
Гави из «Барселоны» выбыл до конца года: подробности
23 сентября
Канчельскис удивил выбором обладателя «Золотого мяча»
23 сентября
ВидеоРафинья поблагодарил российского блогера после церемонии «Золотого мяча»
23 сентября
2
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal
23 сентября
1
Неймар одним словом описал 5-е место Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч»
23 сентября
Третий самый дорогой игрок «Реала» задумался об уходе из клуба в январе
23 сентября
2
Ямаль сделал заявление после упущенного «Золотого мяча»
23 сентября
3
Мбаппе побил рекорд Анри и Платини
23 сентября
Агент Захаряна отреагировал на вызов Арсена в сборную России
23 сентября
2
«Реал» допускает уход Винисиуса свободным агентом
23 сентября
Отец Ямаля – о «Золотом мяче»: «Это не кража, но моральный ущерб нанесен»
23 сентября
4
Мбаппе обратился к Дембеле, выигравшему «Золотой мяч»
23 сентября
Ямаль стал рекордсменом «Золотого мяча»
23 сентября
Стала известна обладательница женского «Золотого мяча»-2025
22 сентября
Ямаль получил награду от France Football
22 сентября
Ямаль проведет масштабную вечеринку после церемонии «Золотого мяча»
22 сентября
1
Коэффициент на «Золотой мяч» для Ямаля упал более чем в 2 раза в день вручения награды
22 сентября
2
Примера. «Барселона» разгромила «Хетафе» (3:0), у Феррана дубль
21 сентября
Все новости
