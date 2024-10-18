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    • «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона

    «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона

    «Шанхай Шэньхуа» выиграл 12 из 13 последних матчей в китайской Суперлиге.

    Сегодня команда Леонида Слуцкого дома одержала волевую победу над «Хэнанем» со счетом 2:1.

    Второй мяч «Шанхай» сумел забить только на 89-й минуте.

    Команда Слуцкого воспользовалась поражением «Шанхай Порт» от «Чэнду Рончен» (1:3) и вышла на первое место в таблице чемпионата.

    «Шэньхуа» опережает конкурента на одно очко за два тура до конца сезона.

    Им осталось сыграть с «Шэньчжэнь Пенг Сити» (14-е место из 16) и «Чэнду» (3-е место).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (5)
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    Spartak_forv@
    1729263483
    Ле-О-Нид золотоприносящий!
    Ответить
    ...уефан
    1729263720
    ...ну, что, Лёня, держись!...
    Ответить
    slavа0508
    1729263999
    Лёня удачи !!!Возьми титул !!!
    Ответить
    Цугундeр
    1729265010
    Жмиии....
    Ответить
    k611
    1729265682
    Удачи! Всё в ваших руках!
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