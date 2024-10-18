«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в лидеры чемпионата Китая за два тура до конца сезона

«Шанхай Шэньхуа» выиграл 12 из 13 последних матчей в китайской Суперлиге.

Сегодня команда Леонида Слуцкого дома одержала волевую победу над «Хэнанем» со счетом 2:1.

Второй мяч «Шанхай» сумел забить только на 89-й минуте.

Команда Слуцкого воспользовалась поражением «Шанхай Порт» от «Чэнду Рончен» (1:3) и вышла на первое место в таблице чемпионата.

«Шэньхуа» опережает конкурента на одно очко за два тура до конца сезона.

Им осталось сыграть с «Шэньчжэнь Пенг Сити» (14-е место из 16) и «Чэнду» (3-е место).