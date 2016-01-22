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    • Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»

    Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»

    Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, празднующий сегодня свое 29-летие, рассказал о своих еще не сбывшихся мечтах, а также поделился впечатлениями от первой игры в 2016 году против китайского «Хенан Констракшион» (1:0).

    «Мечты сбываются потихонечку, но основные пока еще нет. Конечно, хотелось бы выиграть титул, золотые медали. К этому мы идем. Как оцениваю вчерашнюю игру? Хорошая игра, много что получалось, позитивный результат. Играли разными составами по тайму, поэтому все успели получить нужную нагрузку. Почему не забил первый пенальти? Бывают такие случаи, когда игроки не забивают пенальти. Это была не календарная игра, поэтому я не сильно расстроился.

    К счастью, была возможность исправиться, и второй пенальти я забил. Ко второму пенальти у меня уже не было никаких переживаний. Спокойно подошел и пробил. Конечно, после пенальти с «Краснодаром» я гораздо более глубоко переживал. Слава богу, тогда выиграли. И великие не забивают», – отметил Комбаров.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.01.2016 14:48
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