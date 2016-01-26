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    Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»

    Защитник москосвкого «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился своими впечатлениями от первого контрольного матча в 2016 году против «Хенан Констракшион» (1:0), а также отметил, что в команде еще не задумываются о возобновлении игр чемпионата.

    – У вас получилось забить в первом же матче года. Правда, с пенальти и со второй попытки. Что-то с прицелом?

    – Да нет, с прицелом все нормально. Так бывает. Ничего такого в том, что не забил первый пенальти, не вижу. Тем более это был товарищеский матч. Когда бил второй пенальти, к точке подошел спокойно и реализовал его.

    – Понятно, что это первая игра на сборах, но нет ощущения, что маловато моментов? Вот ЦСКА, например, в первой же игре – со «Сьоном» – много комбинировал и красиво забивал.

    – Не всегда, хорошо играя на сборах, получается хорошо играть и в сезоне. Думаю, наша первая игра была такой, какой и должна быть. Конечно, моментов не очень много, но главное – не получить травму, выполнить объем работы. Через игры набирать форму намного лучше, чем просто через бег.

    – Вы в голове уже держите то, что чемпионат для вас возобновится матчем с ЦСКА?

    – Еще рано об этом думать. Даже первый сбор не закончился. Думаю, на третьем станем готовиться не только к завершающей части сезона, но и конкретно к матчу с ЦСКА.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.01.2016 23:58
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