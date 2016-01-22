Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился своими впечатлениями поделился своими впечатлениями от игры красно-белых в контрольном матче против китайского «Хенан Констракшион» (1:0).

«Было два тайма и, по сути, играли два разных состава у каждого из соперников. Мне понравилась наша молодежь во втором тайме. Сразу же пошли передачи вперед. Даже возникло ощущение, что первую половину игры «Спартак» проводил под нагрузками, с какой-то натяжкой, а вторую – раскрепощенно, свежо, быстро, с настроением. Хорошо держался мяч, играли в одно касание, в стенки. Было видно, как довольно быстро нашли взаимопонимание Мелкадзе с Давыдовым, хотя вместе они играли практически впервые. Китайцы в первом тайме таких быстрых проходов в свою штрафную площадь не видели. Они думали, видимо, что пойдет примерно такая же игра через передачи на Зе Луиша, а тут все по-иному.

Пошли нарушения в штрафной на Мелкадзе и Давыдове, судья дал два пенальти, один из которых в итоге Комбаров использовал. И еще. После перерыва на поле вышел только один легионер – Ромуло, все остальные были россиянами. Получается, что могут наши футболисты играть, что они и доказывают делом. Возможно, молодые ребята помнят слова Дмитрия Аленичева, который сказал, что, если они начнут показывать необходимый уровень, будут стараться, то все проявившие себя в дальнейшем получат право выйти на поле. Заслужил, значит – заслужил. Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный им шанс и начнет играть в полную силу», – отметил Шавло.