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    • Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»

    Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился своими впечатлениями поделился своими впечатлениями от игры красно-белых в контрольном матче против китайского «Хенан Констракшион» (1:0).

    «Было два тайма и, по сути, играли два разных состава у каждого из соперников. Мне понравилась наша молодежь во втором тайме. Сразу же пошли передачи вперед. Даже возникло ощущение, что первую половину игры «Спартак» проводил под нагрузками, с какой-то натяжкой, а вторую – раскрепощенно, свежо, быстро, с настроением. Хорошо держался мяч, играли в одно касание, в стенки. Было видно, как довольно быстро нашли взаимопонимание Мелкадзе с Давыдовым, хотя вместе они играли практически впервые. Китайцы в первом тайме таких быстрых проходов в свою штрафную площадь не видели. Они думали, видимо, что пойдет примерно такая же игра через передачи на Зе Луиша, а тут все по-иному.

    Пошли нарушения в штрафной на Мелкадзе и Давыдове, судья дал два пенальти, один из которых в итоге Комбаров использовал. И еще. После перерыва на поле вышел только один легионер – Ромуло, все остальные были россиянами. Получается, что могут наши футболисты играть, что они и доказывают делом. Возможно, молодые ребята помнят слова Дмитрия Аленичева, который сказал, что, если они начнут показывать необходимый уровень, будут стараться, то все проявившие себя в дальнейшем получат право выйти на поле. Заслужил, значит – заслужил. Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный им шанс и начнет играть в полную силу», – отметил Шавло.

    Источник: Бобсоккер

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    22.01.2016 15:15
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