- 22 июня 2018
- 01:20 «Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит» 7
- 4 февраля 2018
- 10:12 Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромила клуб из Китая 4
- 19 декабря 2017
- 08:31 Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
- 25 июля 2017
- 14:25 Клубы Халка и Витселя рискуют пропустить сезон в чемпионате Китая 14
- 21 февраля 2017
- 01:23 Экс-нападающий киевского «Динамо» Идейе близок к переходу в «Тяньцзинь Тэда»
- 17 января 2017
- 08:19 «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал новое предложение по Калиничу
- 6 января 2017
- 09:04 Фото Оби Микел перешел в «Тяньцзинь Тэда» 7
- 5 января 2017
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