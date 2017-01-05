Гудель, которого хотел приобрести «Зенит», стал игроком китайского клуба

Полузащитник «Аякса» Неманья Гудель перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда». Сообщается, что сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро. Отметим, что на 25-летнего серба также претендовал «Зенит». Зарплата игрока, по сообщениям СМИ, составит 5 миллионов в год.

В нынешнем сезоне Гудель провел за «Аякс» в Эредивизие шесть матчей, в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.