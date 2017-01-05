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    Гудель, которого хотел приобрести «Зенит», стал игроком китайского клуба

    Полузащитник «Аякса» Неманья Гудель перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда». Сообщается, что сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро. Отметим, что на 25-летнего серба также претендовал «Зенит». Зарплата игрока, по сообщениям СМИ, составит 5 миллионов в год.

    В нынешнем сезоне Гудель провел за «Аякс» в Эредивизие шесть матчей, в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.

    Источник: Twitter

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    05.01.2017 21:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 января 2017, 09:43

      По китайским меркам это считай что за бесплатно взяли)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 5 января 2017, 22:07

      Вечеринка продолжается

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 5 января 2017, 21:45

      Хорошо, что в Китае лимит всего 4 лега в команде. А так бы всех приличных футболистов скупили.

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