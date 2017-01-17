«Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал новое предложение по Калиничу

Форвард «Фиорентины» Никола Калинич все еще входит в сферу интересов «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

По информации источника, за хорватского футболиста китайский клуб предлагает 38 миллионов евро. Ранее в СМИ сообщалось, что китайцы предлагали за форварда 45 миллионов.

Ранее стало известно, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» пообещал Калиничу 10 миллионов евро в год. Интересно, что в «Фиорентине» экс-футболист «Днепра» зарабатывает 1,2 миллиона.

В текущем сезоне хорват сыграл в 19-ти матчах Серии А, в которых забил девять мячей.