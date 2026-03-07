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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Шэньхуа - Далянь Йингбо
Шанхай Шэньхуа - Далянь Йингбо: обзор матча 07 марта 2026
Шанхай Шэньхуа
07.03.2026, суббота, 12:00
Китай. Суперлига, 1 тур
5 : 3
Завершен
Далянь Йингбо
8'
Ж. Карлос Тейшейра
45'
М. Гейе
45+4'
Р. Ратао
63'
М. Гейе
88'
Р. Ратао
4'
С. Малеле
82'
F. Acheampong
90'
F. Jing
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Шэньхуа - Далянь Йингбо
Завершен
90'
+2
Желтая карточка
Feng Jing
Замена
Liu Chengyu
️️️️➡️️
Рафаэль Ратао
90'
+1
90'
ГОЛ! 5:3!
Feng Jing
Пас отдал
Jintao Liao
90'
+6'
ГОЛ! 5:2!
Рафаэль Ратао
Пас отдал
Махтар Гейе
88'
82'
ГОЛ! 4:2!
Frank Acheampong
Пас отдал
Сефас Малеле
Замена
Shuai Yang
️️️️➡️️
Чэньцзе Чжу
78'
Замена
Yang Zexiang
️️️️➡️️
Синичи Чан
77'
Замена
Haoyu Yang
️️️️➡️️
Тианий Гао
77'
71'
Замена
Zhu Pengyu
️️️️➡️️
Исник Алими
70'
Желтая карточка
Jintao Liao
Травма
Li Ke
66'
ГОЛ! 4:1!
Махтар Гейе
63'
59'
Замена
Haiqing Cao
️️️️➡️️
Jiabao Wen
46'
Замена
Jintao Liao
️️️️➡️️
Peng Lü
46'
Замена
Feng Jing
️️️️➡️️
Yang Mingrui
ГОЛ! 3:1!
Рафаэль Ратао
Пас отдал
Си Ву
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
Махтар Гейе
Пас отдал
Тианий Гао
45'
45'
+6'
Гол отменен - офсайд
Махтар Гейе
35'
Желтая карточка
Jin Shunkai
24'
ГОЛ! 1:1!
Жоао Карлос Тейшейра
8'
6'
Желтая карточка
Jiabao Wen
4'
ГОЛ! 0:1!
Сефас Малеле
Пас отдал
Frank Acheampong
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
8
Li Ke
ЦП
15
Си Ву
(К)
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Далянь Йингбо
26
Zihao Huang
ВР
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
17
Ang Li
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
38
Lü Zhuoyi
ЦЗ
21
Peng Lü
(К)
ЦП
27
Yang Mingrui
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
30
Frank Acheampong
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Шанхай Шэньхуа
24
Zhen Ma
ВР
26
Shuai Yang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
43
Haoyu Yang
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
30
Пенгфей Си
ПВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Далянь Йингбо
20
Weiguo Liu
ВР
24
Jinhao Bi
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
33
Haiqing Cao
ЦЗ
44
Feng Jing
ЦП
14
Yan Yihan
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
22
Weijie Mao
ЦП
40
Jintao Liao
ЦП
16
Zhu Pengyu
ЦФ
4-1-2-2-1
1
27
Чан
3
5
Чжу
13
Манафа
17
Гао
8
15
Ву
9
Ратао
10
Тейшейра
29
Гейе
4-4-2
26
17
15
38
2
27
10
Станчу
4
Алими
21
11
Малеле
30
5
Чжу
26
26
5
Чжу
27
Чан
16
16
27
Чан
38
38
17
Гао
43
43
17
Гао
9
Ратао
18
18
9
Ратао
15
33
33
15
27
44
44
27
21
40
40
21
4
Алими
16
16
4
Алими
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Далянь Йингбо
24
Zhen Ma
ВР
21
Xu Haoyang
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
30
Пенгфей Си
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
20
Weiguo Liu
ВР
24
Jinhao Bi
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
14
Yan Yihan
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
22
Weijie Mao
ЦП
Главный тренер
Гоосю Ли
Остались в запасе
24
Zhen Ma
ВР
21
Xu Haoyang
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
30
Пенгфей Си
ПВ
Остались в запасе
20
Weiguo Liu
ВР
24
Jinhao Bi
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
14
Yan Yihan
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
22
Weijie Mao
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Гоосю Ли
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Далянь Йингбо
1
3
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
10
6
Нарушения
15
8
Офсайды
1
1
Количество передач
588
258
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
4.11
1.48
Информация о матче
Главный судья:
Yige Dai, China
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Посещаемость:
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