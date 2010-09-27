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Китай. Суперлига
Команды
Шанхай Шэньхуа
Новости
€ 11,63 млн
Шанхай Шэньхуа - новости команды
Шанхай
Китай. Суперлига
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Сайт:
http://www.shenhuafc.com.cn/
Тренер:
Владан Милоевич
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Бывший помощник Слуцкого назвал тренера диктатором
3 ноября
Слуцкого в Китае преследовала женщина: «Вот она, вот она!»
3 ноября
5
Фото
«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
27 сентября
10
Ерохин одним словом описал трофей «Зенита» в Китае
27 сентября
6
Видео
«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
27 сентября
35
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
27 сентября
40
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
27 сентября
2
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
27 сентября
31
«Шанхай Шэньхуа» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
27 сентября
«Шанхай Шэньхуа» – «Зенит»: кто победит в товарищеском матче 2026 года
26 сентября
Тренер «Зенита» высказался о просмотре молодых игроков в Китае
25 сентября
1
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
25 сентября
3
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
22 сентября
4
Слуцкий: «В Китае есть футболисты, которые могли бы играть в сборной России»
22 сентября
1
Слуцкий высказался о завершении карьеры
9 сентября
3
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
27 августа
4
«Шанхай Шэньхуа» выиграл 3 из 4 матчей после отставки Слуцкого
22 августа
2
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
19 августа
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
15 августа
7
«Шанхай Шэньхуа» объявил имя преемника Слуцкого
13 августа
Бубнов высмеял Слуцкого
11 августа
6
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
10 августа
2
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
4 августа
1
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»
4 августа
5
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
4 августа
5
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
3 августа
5
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
3 августа
2
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
3 августа
1
Семин двумя словами описал Слуцкого
3 августа
9
Мостовой – о Слуцком: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала»
3 августа
23
1
2
3
4
5
Главные новости
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
2
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
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Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
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«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
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Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
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Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
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Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
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Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
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