Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
29
15
7
7
51
35
16
52
29
15
4
10
46
43
3
49
29
14
10
5
57
36
21
47
29
15
5
9
57
47
10
44
29
13
8
8
50
36
14
42
29
11
7
11
57
60
-3
40
29
8
15
6
32
38
-6
39
29
14
5
10
63
50
13
37
29
8
12
9
31
34
-3
36
29
11
6
12
51
54
-3
34
29
9
5
15
39
51
-12
32
29
11
8
10
39
35
4
31
29
8
5
16
41
52
-11
29
29
8
10
11
38
42
-4
28
29
5
12
12
44
55
-11
22
29
6
3
20
34
62
-28
14
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
1
3
26
17
9
31
15
8
3
4
31
16
15
27
14
8
3
3
32
20
12
27
15
5
9
1
18
14
4
24
15
7
3
5
27
20
7
24
14
8
4
2
34
18
16
22
15
5
6
4
20
18
2
21
15
6
2
7
26
27
-1
20
14
7
4
3
28
18
10
20
14
7
3
4
30
22
8
19
14
6
5
3
24
13
11
18
14
7
2
5
34
25
9
13
15
4
5
6
22
24
-2
12
15
4
5
6
19
18
1
11
14
5
2
7
18
26
-8
10
15
5
4
6
22
23
-1
9
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
7
4
3
20
19
1
25
15
7
6
2
29
18
11
22
15
7
3
5
26
23
3
19
15
5
3
7
20
26
-6
18
15
7
1
7
23
29
-6
16
14
3
6
5
11
16
-5
15
14
3
6
5
14
24
-10
15
15
7
3
5
29
25
4
14
15
3
4
8
25
40
-15
13
14
6
4
4
17
12
5
12
14
4
5
5
19
24
-5
11
15
4
3
8
21
32
-11
10
14
2
3
9
15
25
-10
9
14
2
2
10
12
31
-19
8
14
1
7
6
22
31
-9
5
15
1
1
13
16
36
-20
-3
❗Бейджин Гуоань: -5
❗Чжэцзян Профешионал: -5
❗Шанхай Порт: -5
❗Ухань Три Таунс: -5
❗Хэнань: -6
❗Шаньдун Тайшань: -6
❗Циндао Хайню: -7
❗Шанхай Шэньхуа: -10
❗Тяньцзинь Цзиньмэнь: -10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире