Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 11,63 млн

Шанхай Шэньхуа - турнирная таблица

Шанхай
Китай. Суперлига
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Сайт:
http://www.shenhuafc.com.cn/
Тренер:
Владан Милоевич
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Чэнду Жунчэн
2
Далянь Йингбо
3
Бейджин Гуоань
4
Шаньдун Тайшань
5
Шанхай Порт
6
Юньнань Юкунь
7
Циндао Вест Кост
8
Шанхай Шэньхуа
9
Чунцин Тунлянлун
10
Чжэцзян Профешионал
11
Шэньчжэнь Пенг Сити
12
Тяньцзинь Цзиньмэнь
13
Ляонин Тиерен
14
Хэнань
15
Ухань Три Таунс
16
Циндао Хайню
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
29
15
7
7
51
35
16
52
29
15
4
10
46
43
3
49
29
14
10
5
57
36
21
47
29
15
5
9
57
47
10
44
29
13
8
8
50
36
14
42
29
11
7
11
57
60
-3
40
29
8
15
6
32
38
-6
39
29
14
5
10
63
50
13
37
29
8
12
9
31
34
-3
36
29
11
6
12
51
54
-3
34
29
9
5
15
39
51
-12
32
29
11
8
10
39
35
4
31
29
8
5
16
41
52
-11
29
29
8
10
11
38
42
-4
28
29
5
12
12
44
55
-11
22
29
6
3
20
34
62
-28
14
Команда
1
Далянь Йингбо
2
Чэнду Жунчэн
3
Юньнань Юкунь
4
Циндао Вест Кост
5
Шэньчжэнь Пенг Сити
6
Шаньдун Тайшань
7
Чунцин Тунлянлун
8
Ляонин Тиерен
9
Бейджин Гуоань
10
Чжэцзян Профешионал
11
Шанхай Порт
12
Шанхай Шэньхуа
13
Ухань Три Таунс
14
Хэнань
15
Циндао Хайню
16
Тяньцзинь Цзиньмэнь
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
1
3
26
17
9
31
15
8
3
4
31
16
15
27
14
8
3
3
32
20
12
27
15
5
9
1
18
14
4
24
15
7
3
5
27
20
7
24
14
8
4
2
34
18
16
22
15
5
6
4
20
18
2
21
15
6
2
7
26
27
-1
20
14
7
4
3
28
18
10
20
14
7
3
4
30
22
8
19
14
6
5
3
24
13
11
18
14
7
2
5
34
25
9
13
15
4
5
6
22
24
-2
12
15
4
5
6
19
18
1
11
14
5
2
7
18
26
-8
10
15
5
4
6
22
23
-1
9
Команда
1
Чэнду Жунчэн
2
Бейджин Гуоань
3
Шанхай Порт
4
Далянь Йингбо
5
Шаньдун Тайшань
6
Чунцин Тунлянлун
7
Циндао Вест Кост
8
Шанхай Шэньхуа
9
Юньнань Юкунь
10
Тяньцзинь Цзиньмэнь
11
Хэнань
12
Чжэцзян Профешионал
13
Ляонин Тиерен
14
Шэньчжэнь Пенг Сити
15
Ухань Три Таунс
16
Циндао Хайню
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
7
4
3
20
19
1
25
15
7
6
2
29
18
11
22
15
7
3
5
26
23
3
19
15
5
3
7
20
26
-6
18
15
7
1
7
23
29
-6
16
14
3
6
5
11
16
-5
15
14
3
6
5
14
24
-10
15
15
7
3
5
29
25
4
14
15
3
4
8
25
40
-15
13
14
6
4
4
17
12
5
12
14
4
5
5
19
24
-5
11
15
4
3
8
21
32
-11
10
14
2
3
9
15
25
-10
9
14
2
2
10
12
31
-19
8
14
1
7
6
22
31
-9
5
15
1
1
13
16
36
-20
-3

❗Бейджин Гуоань: -5

❗Чжэцзян Профешионал: -5

❗Шанхай Порт: -5

❗Ухань Три Таунс: -5

❗Хэнань: -6

❗Шаньдун Тайшань: -6

❗Циндао Хайню: -7

❗Шанхай Шэньхуа: -10

❗Тяньцзинь Цзиньмэнь: -10

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
2
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
7
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
6
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
1
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
6
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
00:20
1
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+