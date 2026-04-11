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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Шэньхуа - Шанхай Порт
Шанхай Шэньхуа - Шанхай Порт: обзор матча 11 апреля 2026
Шанхай Шэньхуа
11.04.2026, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Шанхай Порт
52'
Р. Ратао
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Шэньхуа - Шанхай Порт
Завершен
90'
+9
Желтая карточка
Shuai Li
Желтая карточка
Yang Zexiang
90'
+6
Желтая карточка
Синичи Чан
90'
+1
90'
+9'
Замена
Пенгфей Си
️️️️➡️️
Жоао Карлос Тейшейра
88'
Замена
Yang Zexiang
️️️️➡️️
Вилсон Манафа
88'
78'
Замена
Huan Fu
️️️️➡️️
Yang Shiyuan
77'
Травма
Yang Shiyuan
70'
Желтая карточка
Yang Shiyuan
69'
Замена
Ву Лей
️️️️➡️️
Коджо Азиангбе
68'
Травма
Коджо Азиангбе
Желтая карточка
Haoyu Yang
65'
Замена
Haoyu Yang
️️️️➡️️
Тианий Гао
64'
Замена
Liu Chengyu
️️️️➡️️
Махтар Гейе
64'
64'
Замена
Yang Shiyuan
️️️️➡️️
Lu Yongtao
63'
Травма
Lu Yongtao
57'
Замена
Liu Zhurun
️️️️➡️️
Габриэлзиньо
56'
Травма
Габриэлзиньо
ГОЛ! 1:0!
Рафаэль Ратао
Пас отдал
Вилсон Манафа
52'
45'
+1'
25'
Желтая карточка
Lu Yongtao
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
(К)
ВР
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
22
Xi Yang
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
8
Коджо Азиангбе
ЦП
32
Shuai Li
ЦП
45
Leonardo
ЦП
10
Матеус Витал
АП
11
Габриэлзиньо
ЛВ
38
Lu Yongtao
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Шанхай Шэньхуа
40
Wang Jie
ВР
24
Zhen Ma
ВР
16
Yang Zexiang
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
8
Li Ke
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
43
Haoyu Yang
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
56
Jiang Yufei
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
14
Мэтт Орр
ЦФ
26
Ruofan Liu
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
4-1-1-3-1
1
27
Чан
3
5
Чжу
13
Манафа
17
Гао
15
Ву
9
Ратао
10
Тейшейра
33
Ван
29
Гейе
4-3-2-1
1
Янь
5
Линьпен
22
13
40
8
Азиангбе
32
45
10
Витал
11
Габриэлзиньо
38
13
Манафа
16
16
13
Манафа
17
Гао
43
43
17
Гао
10
Тейшейра
30
Си
30
Си
10
Тейшейра
29
Гейе
18
18
29
Гейе
23
23
38
20
20
38
8
Азиангбе
7
Лей
7
Лей
8
Азиангбе
26
26
11
Габриэлзиньо
33
33
11
Габриэлзиньо
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Шанхай Порт
40
Wang Jie
ВР
24
Zhen Ma
ВР
2
Shilong Wang
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
8
Li Ke
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
56
Jiang Yufei
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
14
Мэтт Орр
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
40
Wang Jie
ВР
24
Zhen Ma
ВР
2
Shilong Wang
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
8
Li Ke
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
56
Jiang Yufei
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
14
Мэтт Орр
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Шанхай Порт
3
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
18
12
Офсайды
3
0
Количество передач
339
443
Сейвы
2
6
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Информация о матче
Главный судья:
Haixin Li, China
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Посещаемость:
60141
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