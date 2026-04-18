Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Шэньхуа - Ляонин Тиерен
Шанхай Шэньхуа - Ляонин Тиерен: обзор матча 18 апреля 2026
Шанхай Шэньхуа
18.04.2026, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Ляонин Тиерен
9'
Р. Ратао
17'
J. Shunkai
38'
Р. Ратао
87'
Y. Tian
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Шэньхуа - Ляонин Тиерен
Завершен
90'
Желтая карточка
Dinghao Yan
90'
+4'
87'
ГОЛ! 3:1!
Yuda Tian
Пас отдал
Chen Binbin
84'
Замена
Yuda Tian
️️️️➡️️
Куни
Замена
Xu Haoyang
️️️️➡️️
Рафаэль Ратао
73'
Замена
Yang Zexiang
️️️️➡️️
Вилсон Манафа
73'
Замена
Zhang Feiyang
️️️️➡️️
Тианий Гао
67'
Замена
Liu Chengyu
️️️️➡️️
Махтар Гейе
67'
65'
Замена
Ximing Pan
️️️️➡️️
Tixiang Li
59'
Замена
Chen Binbin
️️️️➡️️
Guy Carel Mbenza Kamboleke
46'
Замена
Dong Xu
️️️️➡️️
Li Haoran
Замена
Пенгфей Си
️️️️➡️️
Жоао Карлос Тейшейра
46'
46'
Замена
Ange Kouamé
️️️️➡️️
Фелипе
45'
+3'
ГОЛ! 3:0!
Рафаэль Ратао
Пас отдал
Махтар Гейе
38'
ГОЛ! 2:0!
Jin Shunkai
Пас отдал
Хайцзянь Ван
17'
ГОЛ! 1:0!
Рафаэль Ратао
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ляонин Тиерен
21
Rongze Han
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
5
Dilmurat Mawlanyaz
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
15
Фелипе
ОП
18
Tixiang Li
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
10
Куни
(К)
АП
47
Жеффиньо
ЛВ
9
Guy Carel Mbenza Kamboleke
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Шанхай Шэньхуа
40
Wang Jie
ВР
24
Zhen Ma
ВР
16
Yang Zexiang
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
43
Zhang Feiyang
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Ляонин Тиерен
29
Yan Zhang
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
28
Dong Xu
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
36
De'ao Tian
ЦП
17
Yuda Tian
ЦФ
20
Zihan Gui
ЦФ
11
Chen Binbin
ЦФ
7
Ange Kouamé
ЦФ
4-1-1-3-1
1
27
Чан
3
5
Чжу
13
Манафа
17
Гао
15
Ву
9
Ратао
10
Тейшейра
33
Ван
29
Гейе
3-2-2-2-1
21
26
35
5
6
Вагич
15
Фелипе
18
8
10
Куни
47
Жеффиньо
9
13
Манафа
16
16
13
Манафа
9
Ратао
21
21
9
Ратао
17
Гао
43
43
17
Гао
10
Тейшейра
30
Си
30
Си
10
Тейшейра
29
Гейе
18
18
29
Гейе
35
28
28
35
18
3
3
18
10
Куни
17
17
10
Куни
9
11
11
9
15
Фелипе
7
7
15
Фелипе
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Ляонин Тиерен
40
Wang Jie
ВР
24
Zhen Ma
ВР
36
Ming Huang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
29
Yan Zhang
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
27
Gao Jiarun
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
36
De'ao Tian
ЦП
20
Zihan Gui
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Остались в запасе
40
Wang Jie
ВР
24
Zhen Ma
ВР
36
Ming Huang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
Остались в запасе
29
Yan Zhang
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
27
Gao Jiarun
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
36
De'ao Tian
ЦП
20
Zihan Gui
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Джинью Ли
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Ляонин Тиерен
1
Всего ударов по воротам
19
18
Удары в створ
8
9
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
11
Количество передач
461
519
Сейвы
7
5
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Информация о матче
Главный судья:
Ren Tong, China
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Посещаемость:
39056
Новости команд
Все
Шанхай Шэньхуа
Ляонин Тиерен
Слуцкий назвал 3 причины, почему теннис лучше футбола
Вчера, 11:07
Слуцкий мечтал о рукопожатии с легендарным футболистом: «Так и не получилось»
8 июня, 18:32
7
Впечатления Слуцкого от пересадки волос: «Я недоволен»
5 июня, 17:37
36
Слуцкий раскрыл причины, почему он не в РПЛ
5 июня, 15:06
2
Семин определил топ-5 российских тренеров в ХХI веке
1 июня, 09:25
Слуцкий назвал 3 причины, почему теннис лучше футбола
Вчера, 11:07
Слуцкий мечтал о рукопожатии с легендарным футболистом: «Так и не получилось»
8 июня, 18:32
7
Впечатления Слуцкого от пересадки волос: «Я недоволен»
5 июня, 17:37
36
Слуцкий раскрыл причины, почему он не в РПЛ
5 июня, 15:06
2
Семин определил топ-5 российских тренеров в ХХI веке
1 июня, 09:25
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Шанхай Шэньхуа
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 15 тур
Циндао Вест Кост
2 : 2
30.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 2
24.05.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 14 тур
Чжэцзян Профешионал
0 : 5
24.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 13 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
20.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 15 тур
Циндао Вест Кост
2 : 2
30.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 2
24.05.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 13 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
20.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 12 тур
Юньнань Юкунь
1 : 0
16.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 11 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
09.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Чжэцзян Профешионал
0 : 5
24.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 13 тур
Ляонин Тиерен
2 : 1
20.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 12 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
16.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 11 тур
Ляонин Тиерен
1 : 2
10.05.2026
Юньнань Юкунь
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: