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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чжэцзян Профешионал - Шанхай Шэньхуа
Чжэцзян Профешионал - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 14 марта 2026
Чжэцзян Профешионал
14.03.2026, суббота, 10:30
Китай. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Шанхай Шэньхуа
66'
W. Yudong
10'
Ж. Карлос Тейшейра
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чжэцзян Профешионал - Шанхай Шэньхуа
Завершен
90'
+1
Вторая желтая
Haoyu Yang
90'
+1
Замена
Хайцзянь Ван
️️️️➡️️
Wu Qipeng
90'
+6'
Замена
Wang Shiqin
️️️️➡️️
Guowen Sun
87'
Травма
Guowen Sun
86'
Желтая карточка
Джин-Себ Пак
77'
Замена
Qianglong Tao
️️️️➡️️
Wang Yudong
74'
68'
Замена
Xu Haoyang
️️️️➡️️
Тианий Гао
68'
Замена
Пенгфей Си
️️️️➡️️
Liu Chengyu
ГОЛ! 1:1!
Wang Yudong
Пас отдал
Liu Haofan
66'
61'
Желтая карточка
Haoyu Yang
Замена
Cheng Jin
️️️️➡️️
Alexander N'Doumbou
59'
54'
Замена
Haoyu Yang
️️️️➡️️
Си Ву
53'
Травма
Си Ву
45'
+5'
Желтая карточка
Liu Haofan
44'
39'
Желтая карточка
Жоао Карлос Тейшейра
34'
Желтая карточка
Рафаэль Ратао
10'
ГОЛ! 0:1!
Жоао Карлос Тейшейра
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
5
Liu Haofan
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
(К)
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
10
Марко Толич
АП
11
Wang Yudong
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
32
Huo Shenping
ВР
17
Wang Shiqin
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
6
Bao Shengxin
ЦП
22
Cheng Jin
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
7
Qianglong Tao
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
9
Di Gao
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
24
Zhen Ma
ВР
40
Wang Jie
ВР
36
Ming Huang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
43
Haoyu Yang
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
30
Пенгфей Си
ПВ
4-1-2-1-2
33
16
36
Поссиньоло
26
5
4
Пак
8
28
Митрица
10
Толич
23
Гуарирапа
11
3-3-1-2-1
1
3
5
Чжу
38
13
Манафа
17
Гао
27
Чан
15
Ву
10
Тейшейра
9
Ратао
18
26
17
17
26
8
22
22
8
11
7
7
11
17
Гао
21
21
17
Гао
15
Ву
43
43
15
Ву
38
33
Ван
33
Ван
38
18
30
Си
30
Си
18
Остались в запасе
Чжэцзян Профешионал
Шанхай Шэньхуа
1
Chunyu Dong
ВР
32
Huo Shenping
ВР
25
Xu Junchi
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
6
Bao Shengxin
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
9
Di Gao
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
24
Zhen Ma
ВР
40
Wang Jie
ВР
36
Ming Huang
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Chunyu Dong
ВР
32
Huo Shenping
ВР
25
Xu Junchi
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
6
Bao Shengxin
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
9
Di Gao
ЦФ
Остались в запасе
24
Zhen Ma
ВР
40
Wang Jie
ВР
36
Ming Huang
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Чжэцзян Профешионал - Шанхай Шэньхуа
2
1
3
Всего ударов по воротам
21
19
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
6
Нарушения
17
23
Офсайды
1
1
Количество передач
473
270
Сейвы
7
6
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
9
10
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Информация о матче
Главный судья:
Shuran Gan, China
Стадион:
Hangzhou Dragon Stadium, Hangzhou
Посещаемость:
33258
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