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Аль-Хиляль
Главные новости
«Зенит» перехватил Эраковича у «Спартака», Карраскаль хочет в «Динамо» и другие новости
18 июля
23:24
«Аль-Хиляль» приближается к трансферу Малкома из «Зенита»
10
23:15
Спецпроект
Угадайте: совпало ли событие с периодом выступлений «Балтики» в РПЛ
23:00
Лайв
Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты
27
22:47
Директор «Спартака» – Эраковичу, выбравшему «Зенит»: «Адьос»
3
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Все новости
18 июля
23:50
В «Спартаке» раскрыли отличную от «Зенита» стратегию
3
22:57
Фото
«Факел» подписал полузащитника сборной Молдавии
22:38
Оффтоп
Загитова показала стройную фигуру после катания на серфе
22:18
Вратарь «Герты» подрался на сборах и был допрошен полицией
22:04
Видео
Фанаты «Спартака» устроили пирошоу на матче с «Нефтчи» – после игры их ждал ОМОН
8
22:00
Товарищеский матч. «Спартак» победил дома «Нефтчи» (2:0)
25
21:48
Журавель назвал Шалимова «бурчащей занудой»
4
21:36
«Бавария» забила 27 голов в товарищеском матче
4
21:27
Карраскаль склоняется к трансферу в «Динамо»
2
21:15
От Кокорина отказались клубы 2-го дивизиона Италии
1
21:04
Фото
«Спартак» играет с «Нефтчи» в новой форме
5
20:52
Фото
Ван дер Сара перевели из реанимации – он выложил фото
1
20:45
Видео
Фанаты «Спартака» на матче с «Нефтчи» скандируют «Слава России!»
3
20:37
Рэпер T-killah планирует выиграть Кубок России с «Родиной Медиа»
20:21
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с «Нефтчи»
3
20:13
«Манчестер Юнайтед» вернул 35-летнего игрока, с которым брал Лигу чемпионов
19:54
Медина и Соболев травмированы перед стартом сезона
10
19:49
Фото
Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
1
19:35
Лайв
«Бавария» купила одноклубника Хвичи за 50 млн евро. LIVE главных трансферов мира от «Бомбардира»
8
19:33
«Спартак»: «Эракович? Нам не нужны игроки, которые ежедневно меняют мнение»
18
19:12
Фото
Дзюба заказал эксклюзивный перстень
9
19:03
Стартовый состав «Спартака» на матч с «Нефтчи»
1
18:57
Фото
«Бавария» объявила о трансфере защитника «Наполи»
18:50
Оффтоп
Глава Дагестана предложил переименовать стадион Исинбаевой после ее заявлений «из-за кордона»
2
18:46
Бамба отказал ЦСКА по двум причинам
2
18:36
В «Манчестер Юнайтед» определились с новым капитаном
1
18:28
«Тоттенхэм» назвал «Спартаку» цену на Санчеса
10
18:12
Фото
«Аль-Наср» купил за 19 миллионов вице-чемпиона Франции
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Аль-Хиляль - таблица
Город
Эр-Рияд
Дивизион
Саудовская Аравия-Профессиональная Лига
Сайт
http://www.alhilal.com
Стадион
Кинг Фахд
Тренер
Жорже Жезуш
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