Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Дирией» и «Аль-Ахли Джидда» пройдет 13 августа в Эр-Рияде на стадионе «Al-Awwal Park». Хозяева, выступавшие в прошлом сезоне в Первом дивизионе, подходят к старту элитного турнира в феноменальной форме – четыре победы подряд и 26 матчей с голами. Гости из Джидды, напротив, находятся в кризисе: они не выигрывают в пяти последних матчах и пропускают в шести встречах подряд. Сможет ли дебютант Высшей лиги использовать свой победный настрой и домашнюю поддержку, чтобы сотворить сенсацию в первом туре, или грозный «Аль-Ахли» прервет свою безвыигрышную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Аль-Дирии» говорит их впечатляющая победная серия и атакующая мощь. Клуб из Эр-Рияда выиграл четыре последних матча подряд, а его атака выглядит разрушительной – в среднем за последние пять игр они забивают 2,40 гола за матч и забивают в 26 последних встречах. В Первом дивизионе команда завершила сезон на подъеме, а в товарищеских матчах перед стартом нового сезона также выглядела уверенно, победив «Фредериксберг Альянсен» (2-0). Однако защита хозяев вызывает вопросы – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола, что против атаки «Аль-Ахли» может стать проблемой. «Аль-Дирия» – новичок Высшей лиги, и уровень сопротивления здесь значительно выше, но их текущая форма внушает оптимизм.

«Аль-Ахли Джидда» подходит к матчу в кризисном состоянии. Один из грандов саудовского футбола не выигрывает в пяти последних матчах, а его оборона действует крайне ненадежно – они пропускают в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,40 гола. В товарищеских матчах команда также не впечатляет: поражение от «Витории Гимараэш» (1-3), ничья с «Фулхэмом» (1-1) и поражение от «Хольштайн Киль» (1-4). Однако атака гостей стабильна – в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола и забивают в девяти из одиннадцати последних матчей. Это означает, что «Аль-Ахли» способен забить на выезде, но его уязвимая оборона может позволить хозяевам реализовать свой атакующий потенциал.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Аль-Дирия» находится на подъеме, тогда как «Аль-Ахли» переживает спад. Хозяева имеют преимущество в текущей форме и атакующей статистике, но уступают в классе и опыте. Гости, несмотря на кризис, обладают более высоким потенциалом и способны переломить ход матча за счет индивидуального мастерства. Однако домашняя поддержка и победная серия «Аль-Дирии» делают ее серьезным конкурентом в этом матче.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе истории встреч не приходится. Однако текущая форма команд рисует контрастную картину: «Аль-Дирия» на подъеме – четыре победы подряд и 26 матчей с голами, тогда как «Аль-Ахли» переживает спад – пять матчей без побед и пропускает в шести встречах подряд. Учитывая, что хозяева играют на стадионе «Al-Awwal Park» в Эр-Рияде, где у них будет поддержка болельщиков, они могут преподнести сюрприз в стартовом туре.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур Аль-Дирия 0 : 1 Аль-Ахли Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур Аль-Дирия 0 : 1 Аль-Ахли

Прогноз на победителя

Наш прогноз – «Аль-Дирия» не проиграет. Хозяева находятся на победной волне (четыре выигрыша подряд, 26 матчей с голами), играют на своем поле и имеют отличный атакующий настрой перед стартом сезона. Гости, несмотря на класс, находятся в кризисе (пять матчей без побед, пропускают в шести встречах подряд). Учитывая текущую форму и домашнюю поддержку, «Аль-Дирия» должна как минимум не проиграть в этом матче, а победа выглядит вполне реальной. Ставка: «Аль-Дирия» не проиграет (Х1) с коэффициентом 3,10.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Дирией» и «Аль-Ахли Джидда» состоится 13 августа 2026 года в Эр-Рияде на стадионе «Al-Awwal Park» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.