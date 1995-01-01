Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024) Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
|6 тур
|15 сентября, пятница
|00:00
|Аль-Ахли
|Аль-Таавун
|8 тур
|29 сентября, пятница
|00:00
|Аль-Ахли
|Аль-Иттифак
|9 тур
|5 октября, четверг
|00:00
|Аль-Иттихад
|Аль-Ахли
|11 тур
|26 октября, четверг
|00:00
|Аль-Хиляль
|Аль-Ахли
|23 тур
|14 марта, четверг
|00:00
|Аль-Таавун
|Аль-Ахли
|25 тур
|4 апреля, четверг
|00:00
|Аль-Иттифак
|Аль-Ахли
|26 тур
|11 апреля, четверг
|00:00
|Аль-Ахли
|Аль-Иттихад
|28 тур
|25 апреля, четверг
|00:00
|Аль-Ахли
|Аль-Хиляль