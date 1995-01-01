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    Аль-Ахли - расписание

    Город Джидда
    Дивизион Саудовская Аравия-Премьер-лига
    Сайт www.alahlifc.sa/
    Стадион Кинг Абдулла Спортс Сити
    Тренер Маттиас Яйсле
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    1 тур
    		11 августа, пятница 21:00 Аль-Ахли Аль-Хазм
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    2 тур
    		17 августа, четверг 21:00 Халидж Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    3 тур
    		24 августа, четверг 21:00 Аль-Ахли Аль-Охдуд
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    4 тур
    		29 августа, вторник 21:00 Аль-Ахли Аль-Таи
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    5 тур
    		2 сентября, суббота 21:00 Аль-Фат Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    6 тур
    		15 сентября, пятница 00:00 Аль-Ахли Аль-Таавун
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    7 тур
    		21 сентября, четверг 00:00 Аль-Наср Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    8 тур
    		29 сентября, пятница 00:00 Аль-Ахли Аль-Иттифак
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    9 тур
    		5 октября, четверг 00:00 Аль-Иттихад Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    10 тур
    		19 октября, четверг 00:00 Аль-Ахли Аль-Вахда
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    11 тур
    		26 октября, четверг 00:00 Аль-Хиляль Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    12 тур
    		1 ноября, среда 00:00 Аль-Ахли Эр-Рияд
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    13 тур
    		9 ноября, четверг 00:00 Дамак Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    14 тур
    		23 ноября, четверг 00:00 Аль-Ахли Аль-Шабаб
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    15 тур
    		30 ноября, четверг 00:00 Абха Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    16 тур
    		8 декабря, пятница 00:00 Аль-Ахли Аль-Раед
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    17 тур
    		14 декабря, четверг 00:00 Аль-Фейха Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    18 тур
    		21 декабря, четверг 00:00 Аль-Хазм Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    19 тур
    		28 декабря, четверг 00:00 Аль-Ахли Халидж
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    20 тур
    		15 февраля, четверг 00:00 Аль-Охдуд Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    21 тур
    		22 февраля, четверг 00:00 Аль-Таи Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    22 тур
    		7 марта, четверг 00:00 Аль-Ахли Аль-Фат
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    23 тур
    		14 марта, четверг 00:00 Аль-Таавун Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    24 тур
    		28 марта, четверг 00:00 Аль-Ахли Аль-Наср
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    25 тур
    		4 апреля, четверг 00:00 Аль-Иттифак Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    26 тур
    		11 апреля, четверг 00:00 Аль-Ахли Аль-Иттихад
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    27 тур
    		18 апреля, четверг 00:00 Аль-Вахда Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    28 тур
    		25 апреля, четверг 00:00 Аль-Ахли Аль-Хиляль
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    29 тур
    		2 мая, четверг 00:00 Эр-Рияд Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    30 тур
    		6 мая, понедельник 00:00 Аль-Ахли Дамак
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    31 тур
    		9 мая, четверг 00:00 Аль-Шабаб Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    32 тур
    		16 мая, четверг 00:00 Аль-Ахли Абха
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    33 тур
    		23 мая, четверг 00:00 Аль-Раед Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
    34 тур
    		27 мая, понедельник 00:00 Аль-Ахли Аль-Фейха
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