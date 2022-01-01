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Суперкубок Саудовской Аравии
Команды
Аль-Ахли
Расписание
€ 184 млн
Аль-Ахли - расписание матчей
Джидда
Суперкубок Саудовской Аравии
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Сайт:
http://www.alahlifc.sa/
Тренер:
Марино Пушич
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 16:00
Мамелоди Сандаунс
- : -
Аль-Ахли
09.10 | 17:55
Аль-Фат
- : -
Аль-Ахли
12.10 | 19:00
Аль-Васл
- : -
Аль-Ахли
15.10 | 21:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Наср
19.10 | 18:05
Аль-Фейха
- : -
Аль-Ахли
22.10 | 21:00
Аль-Ахли
- : -
Халидж
26.10 | 19:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Гарафа
30.10 | 21:00
Аль-Шабаб
- : -
Аль-Ахли
02.11 | 19:00
Аль-Садд
- : -
Аль-Ахли
05.11 | 20:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Таавун
20.11 | 20:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Файсали
23.11 | 19:00
Аль-Шамаль
- : -
Аль-Ахли
26.11 | 20:00
Аль-Иттихад
- : -
Аль-Ахли
03.12 | 20:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Иттифак
08.12 | 21:15
Аль-Ахли
- : -
Шабаб Аль-Ахли
10.12 | 20:00
Неом
- : -
Аль-Ахли
14.12 | 20:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Дирия
09.02 | 16:45
Нефтчи
- : -
Аль-Ахли
11.02 | 22:00
Абха
- : -
Аль-Ахли
15.02 | 21:15
Аль-Ахли
- : -
Аль-Айн
18.02 | 22:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Хиляль
25.02 | 22:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Холуд
11.03 | 21:00
Аль-Рияд
- : -
Аль-Ахли
18.03 | 21:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Кадисия
02.04 | 21:00
Аль-Хазм
- : -
Аль-Ахли
08.04 | 21:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Фат
15.04 | 21:00
Аль-Наср
- : -
Аль-Ахли
18.04 | 21:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Фейха
22.04 | 21:00
Халидж
- : -
Аль-Ахли
29.04 | 21:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Шабаб
06.05 | 21:00
Аль-Таавун
- : -
Аль-Ахли
12.05 | 21:00
Аль-Файсали
- : -
Аль-Ахли
20.05 | 21:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Иттихад
24.05 | 21:00
Аль-Иттифак
- : -
Аль-Ахли
28.05 | 21:00
Аль-Ахли
- : -
Неом
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