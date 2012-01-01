- 5 июля
- 16:04 Главная цель «Аль-Ахли» – форвард, занявший второе место в борьбе за «Золотой мяч»-2022
- 11:46 «Аль-Ахли» хочет воссоздать связку Мане – Фирмино
- 00:42 Фото Фирмино стал футболистом «Аль-Ахли» 3
- 1 июля
- 12:40 Саудовский клуб сделал предложение Гаттузо
- 30 июня
- 07:47 Фирмино нашел новый клуб после ухода из «Ливерпуля»: осталось пройти медосмотр
- 28 июня
- 19:31 Фото Менди перешел из «Челси» в «Аль-Ахли»
- 26 июня
- 10:10 Фирмино получил предложение из Саудовской Аравии
- 15 июня
- 09:27 Моуринью дал ответ на предложение саудовского «Аль-Ахли» 1
- 12 июня
- 19:19 Модрич выбирает между завершением карьеры в «Реале» и 80-миллионным предложением из Саудовской Аравии 4
- 9 июня
- 18:31 Марез получил 100-миллионное предложение из Саудовской Аравии