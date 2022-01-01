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Суперкубок Саудовской Аравии
Команды
Аль-Ахли
Состав
€ 184 млн
Аль-Ахли - состав команды
Джидда
Суперкубок Саудовской Аравии
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Сайт:
http://www.alahlifc.sa/
Тренер:
Марино Пушич
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Менди Эдуар
Вра
34
€ 4 млн
1
Аль-Санби Абдулрахман
Вра
25
€ 0.3 млн
62
Абдо Абдулла
Вра
24
€ 0.075 млн
3
Ибаньес Рожер
Защ
27
€ 18 млн
28
Демирал Мерих
Защ
28
€ 12 млн
27
Маджраши Али
Защ
26
€ 1.4 млн
2
Хавсави Закария
Защ
25
€ 1 млн
46
Хамед Райан
Защ
24
€ 0.8 млн
31
Яслам Саад
Защ
26
€ 0.7 млн
29
Абдулрахман Мохамед
Защ
23
€ 0.45 млн
8
Сперцян Эдуард
Пол
26
€ 25 млн
6
Атангана Валентен
Пол
21
€ 18 млн
19
Бондаренко Артем
Пол
26
€ 8 млн
30
Аль-Джоани Зияд Мубарак
Пол
24
€ 0.8 млн
29
Аль-Маджхад Мохаммед
Пол
28
€ 0.55 млн
66
Naif Masoud
Пол
-
15
Баатия Саид
Пол
23
-
11
Meshal Al Mutairi
Пол
-
7
Тринкау
Нап
26
€ 40 млн
17
Тони Айван
Нап
30
€ 20 млн
13
Галено
Нап
28
€ 20 млн
20
Гонсалвеш Матеус
Нап
21
€ 9 млн
9
Аль-Бурайкан Фирас
Нап
26
€ 3.5 млн
47
Абу Аль-Шамат Салех
Нап
24
€ 0.45 млн
21
Радиф Абдулла
Нап
23
€ 0.35 млн
49
Salem Abdullah
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 8, нападающих: 8
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