Матч 3-го тура саудовской Высшей лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Ахли» пройдет 1 сентября. Хозяева уверенно лидируют в таблице с девятью очками и разницей мячей +9, а гости идут вторыми с шестью очками. При этом «Аль-Хиляль» выиграл восемь последних матчей, а «Аль-Ахли» не проигрывает в пяти из семи последних встреч. В очных матчах на протяжении многих лет преимущество на стороне хозяев – они не уступают в девяти из одиннадцати последних игр в лиге. Сможет ли «Аль-Ахли» прервать эту серию и навязать борьбу лидеру или «Аль-Хиляль» продолжит победное шествие?

Кто победит в матче

«Аль-Хиляль» подходит к игре в блестящей форме – команда одержала восемь побед подряд и демонстрирует феноменальную результативность. В среднем за последние пять матчей они забивают 3,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает уже 24 матча. Оборона хозяев также выглядит надeжно – пропускают в среднем 0,6 гола за игру. В личных встречах с «Аль-Ахли» «Аль-Хиляль» чувствует себя уверенно: он не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей в чемпионате, а также забивает в одиннадцати из тринадцати последних очных встреч. Домашняя поддержка и лидирующая позиция в таблице добавляют уверенности, а соперник хотя и силeн, но уступает по всем ключевым показателям.

«Аль-Ахли» также находится в хорошей форме – команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей и забивает в шести последних играх. В атаке гости действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу. Оборона «Аль-Ахли» пропускает в среднем 0,8 гола за игру, что является неплохим показателем. Однако в очных встречах с «Аль-Хилялем» у гостей традиционные проблемы: они забивают в одиннадцати из тринадцати последних матчей против этого соперника, но при этом редко побеждают. В последних двух личных встречах «Аль-Ахли» выигрывал (в Кубке и Лиге чемпионов), но в чемпионате он уступает «Аль-Хилялю» на протяжении многих лет.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Аль-Хиляль». Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и стабильную оборону, тогда как «Аль-Ахли» при всей своей неуступчивости редко побеждает в лиге у «Аль-Хиляля».

Форма и история личных встреч

В истории очных встреч в Высшей лиге «Аль-Хиляль» имеет солидный перевес – 29 побед против 12 у «Аль-Ахли» при 14 ничьих. В последних одиннадцати матчах чемпионата «Аль-Хиляль» не проигрывает в девяти случаях. При этом обе команды регулярно забивают друг другу: в одиннадцати из тринадцати последних встреч отличался «Аль-Хиляль» и столько же – «Аль-Ахли». Текущая форма «Аль-Хиляля» значительно лучше (восемь побед подряд), что даeт хозяевам серьeзное психологическое преимущество.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Аль-Хиляля» с форой (-1). Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах в лиге, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Аль-Ахли» редко побеждает в Эр-Рияде. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Хиляля» с форой (-1) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Высшей лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Ахли» состоится 1 сентября и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Okko.