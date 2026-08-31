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«Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»: кто победит в матче 3-го тура Высшей лиги 2026/2027

31 августа 2026 9:30
Аль-Хиляль - Аль-Ахли
01 сент. 2026, вторник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
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2.05
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1)
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Матч 3-го тура саудовской Высшей лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Ахли» пройдет 1 сентября. Хозяева уверенно лидируют в таблице с девятью очками и разницей мячей +9, а гости идут вторыми с шестью очками. При этом «Аль-Хиляль» выиграл восемь последних матчей, а «Аль-Ахли» не проигрывает в пяти из семи последних встреч. В очных матчах на протяжении многих лет преимущество на стороне хозяев – они не уступают в девяти из одиннадцати последних игр в лиге. Сможет ли «Аль-Ахли» прервать эту серию и навязать борьбу лидеру или «Аль-Хиляль» продолжит победное шествие?

Кто победит в матче

«Аль-Хиляль» подходит к игре в блестящей форме – команда одержала восемь побед подряд и демонстрирует феноменальную результативность. В среднем за последние пять матчей они забивают 3,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает уже 24 матча. Оборона хозяев также выглядит надeжно – пропускают в среднем 0,6 гола за игру. В личных встречах с «Аль-Ахли» «Аль-Хиляль» чувствует себя уверенно: он не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей в чемпионате, а также забивает в одиннадцати из тринадцати последних очных встреч. Домашняя поддержка и лидирующая позиция в таблице добавляют уверенности, а соперник хотя и силeн, но уступает по всем ключевым показателям.

«Аль-Ахли» также находится в хорошей форме – команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей и забивает в шести последних играх. В атаке гости действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу. Оборона «Аль-Ахли» пропускает в среднем 0,8 гола за игру, что является неплохим показателем. Однако в очных встречах с «Аль-Хилялем» у гостей традиционные проблемы: они забивают в одиннадцати из тринадцати последних матчей против этого соперника, но при этом редко побеждают. В последних двух личных встречах «Аль-Ахли» выигрывал (в Кубке и Лиге чемпионов), но в чемпионате он уступает «Аль-Хилялю» на протяжении многих лет.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Аль-Хиляль». Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, мощную атаку и стабильную оборону, тогда как «Аль-Ахли» при всей своей неуступчивости редко побеждает в лиге у «Аль-Хиляля».

Форма и история личных встреч

В истории очных встреч в Высшей лиге «Аль-Хиляль» имеет солидный перевес – 29 побед против 12 у «Аль-Ахли» при 14 ничьих. В последних одиннадцати матчах чемпионата «Аль-Хиляль» не проигрывает в девяти случаях. При этом обе команды регулярно забивают друг другу: в одиннадцати из тринадцати последних встреч отличался «Аль-Хиляль» и столько же – «Аль-Ахли». Текущая форма «Аль-Хиляля» значительно лучше (восемь побед подряд), что даeт хозяевам серьeзное психологическое преимущество.

Личные встречи
Побед - 5 (50%)
Ничьих - 3 (30%)
Побед - 2 (20%)
19
Забитых мячей
14
1.9
В среднем за матч
1.4
3:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Хиляль
2 : 3
28.02.2025
Аль-Ахли
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Ахли
3 : 3
19.09.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хиляль
3 : 0
01.09.2026
Аль-Ахли
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Аль-Ахли
1 : 1
18.03.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Хиляль
0 : 0
02.02.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Ахли
3 : 3
19.09.2025
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 1/2 финала
Аль-Хиляль
1 : 3
29.04.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Хиляль
2 : 3
28.02.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
1 : 2
05.10.2024
Аль-Хиляль
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
13.08.2024
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Ахли
1 : 2
06.05.2024
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
27.10.2023
Аль-Ахли
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Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Аль-Хиляля» с форой (-1). Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах в лиге, мощную атаку и отличную форму, тогда как «Аль-Ахли» редко побеждает в Эр-Рияде. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Хиляля» с форой (-1) с коэффициентом 2.05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Высшей лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Ахли» состоится 1 сентября и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Okko.

«Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн.

2.05
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Хиляль
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