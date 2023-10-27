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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хиляль - Аль-Ахли
Аль-Хиляль - Аль-Ахли: обзор матча 27 октября 2023
Аль-Хиляль
27.10.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Ахли
1'
С. Милинкович-Савич
37'
А. Митрович
84'
Р. Ибаньес (АГ)
58'
А. Сен-Максимен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Ахли
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Кессье
Замена
Х. Тамбакти
️️️️
С. Аль-Давсари
90'
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
Я. аш-Шахрани
89'
88'
Желтая карточка
А. Аль-Асмари
88'
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
Г. Вейга
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Р. Ибаньес
84'
Замена
М. Канно
️️️️
Микаэл
77'
70'
Замена
Ф. Аль-Бурайкан
️️️️
А. Сен-Максимен
70'
Замена
А. Аль-Асмари
️️️️
М. Аль-Маджхад
58'
ГОЛ! 2:1!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
Р. Марез
45'
+4
Желтая карточка
А. Хинди
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
С. Абдулхамид
37'
32'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Пенальти не реализован!
А. Митрович
26'
ГОЛ! 1:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
К. Кулибали
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
19
Хайтам Асири
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
4-1-1-3-1
37
Буну
12
аш-Шахрани
55
аль-Булеахи
3
Кулибали
27
Абдулхамид
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
10
Малком
9
Митрович
4-3-1-2
16
Менди
27
Маджраши
37
Хинди
3
Ибаньес
15
Аль-Аммар
10
Вейга
19
Кессье
29
Аль-Маджхад
26
Марез
9
Фирмино
10
Сен-Максимен
30
Микаэл
28
Канно
28
Канно
30
Микаэл
12
аш-Шахрани
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
12
аш-Шахрани
29
Аль-Давсари
87
Тамбакти
87
Тамбакти
29
Аль-Давсари
29
Аль-Маджхад
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
29
Аль-Маджхад
10
Вейга
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
10
Вейга
10
Сен-Максимен
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Ахли
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Ахли
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Информация о матче
Стадион:
Кинг Фахд
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