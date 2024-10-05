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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Ахли - Аль-Хиляль
Аль-Ахли - Аль-Хиляль: обзор матча 05 октября 2024
Аль-Ахли
05.10.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Хиляль
12'
Г. Вейга
56'
А. Митрович
78'
А. Митрович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Аль-Хиляль
90'
+12
Замена
Х. Аль-Ями
️️️️
С. Милинкович-Савич
90'
+8
Замена
Х. Тамбакти
️️️️
Малком
90'
+4
Желтая карточка
А. Митрович
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
Г. Вейга
90'
+2
Замена
А. Дариси
️️️️
А. Маджраши
90'
+2
Желтая карточка
А. Маджраши
90'
89'
Замена
М. Канно
️️️️
С. Аль-Давсари
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
81'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
А. Аль-Асмари
81'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Митрович
75'
Желтая карточка
С. Аль-Давсари
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
Р. Лоди
46'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
Я. аш-Шахрани
Желтая карточка
Р. Ибаньес
37'
ГОЛ! 1:0!
Г. Вейга
Пас отдал
Ф. Кессье
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
19
Франк Кессье
(К)
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Ахли
62
Абдулла Абдо
ВР
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Аль-Хиляль
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Аль-Санби
31
Яслам
3
Ибаньес
28
Демирал
27
Маджраши
40
Аль-Асмари
10
Вейга
19
Кессье
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
17
Тони
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Лоди
55
аль-Булеахи
3
Кулибали
2
Канселу
8
Невеш
12
аш-Шахрани
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Митрович
27
Маджраши
17
Дариси
17
Дариси
27
Маджраши
40
Аль-Асмари
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
40
Аль-Асмари
10
Вейга
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
10
Вейга
9
Аль-Бурайкан
9
Фирмино
9
Фирмино
9
Аль-Бурайкан
12
аш-Шахрани
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
12
аш-Шахрани
10
Малком
87
Тамбакти
87
Тамбакти
10
Малком
22
Милинкович-Савич
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
29
Аль-Давсари
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Хиляль
62
Абдулла Абдо
ВР
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
62
Абдулла Абдо
ВР
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
Остались в запасе
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Хиляль
2
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
18
19
Офсайды
4
1
Количество передач
285
369
Сейвы
3
3
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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