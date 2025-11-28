Думбия раскрыл свои траты в Москве: «За вечер потратил 28 тысяч евро»

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия рассказал, сколько тратил в Москве.
– Сейчас популярен вопрос о тратах футболистов. Сколько вы могли потратить за месяц в Москве?
– Точно не помню, сколько в месяц я тратил денег. Но один раз за вечер потратил 28 тысяч евро в Louis Vuitton. Я хотел сделать себе приятное, купил одежду и обувь.
– Сколько?! У нас некоторые футболисты говорят, что готовы прожить месяц на 35 тысяч рублей.
– Это их выбор. Я хотел себе сделать приятное, поэтому купил вещей на такую большую сумму денег.
- Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год.
- Он провел за клуб 150 матчей и забил 95 голов.
Источник: «Спорт-Экспресс»