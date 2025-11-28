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  • Думбия раскрыл свои траты в Москве: «За вечер потратил 28 тысяч евро»

Думбия раскрыл свои траты в Москве: «За вечер потратил 28 тысяч евро»

28 ноября 2025, 16:53
4

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия рассказал, сколько тратил в Москве.

– Сейчас популярен вопрос о тратах футболистов. Сколько вы могли потратить за месяц в Москве?

– Точно не помню, сколько в месяц я тратил денег. Но один раз за вечер потратил 28 тысяч евро в Louis Vuitton. Я хотел сделать себе приятное, купил одежду и обувь.

– Сколько?! У нас некоторые футболисты говорят, что готовы прожить месяц на 35 тысяч рублей.

– Это их выбор. Я хотел себе сделать приятное, поэтому купил вещей на такую большую сумму денег.

  • Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год.
  • Он провел за клуб 150 матчей и забил 95 голов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Думбия Сейду
Комментарии (4)
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Юбиляр
1764340739
Думаю, что это не потратил, а сделал покупок на 28т.
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matvei_72
1764413798
А до этого ходил голый...
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