Думбия рассказал, за что Слуцкий штрафовал его в ЦСКА

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия рассказал о своем отношении к Леониду Слуцкому. Он признался, что экс-главный тренер армейцев штрафовал его за опоздания.

– Что вы помните о Леониде Слуцком?

– Он пять лет был моим тренером. Это очень приятный человек, особенно вне футбола. Он любил надо мной как-то подшутить, но оставил хорошее впечатление о себе.

– Попадались на его штрафы?

– Время от времени (смеeтся). В основном штрафы были за опоздания, я немножко опаздывал.