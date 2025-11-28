Думбия рассказал, за что Слуцкий штрафовал его в ЦСКА

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия рассказал о своем отношении к Леониду Слуцкому. Он признался, что экс-главный тренер армейцев штрафовал его за опоздания.
– Что вы помните о Леониде Слуцком?
– Он пять лет был моим тренером. Это очень приятный человек, особенно вне футбола. Он любил надо мной как-то подшутить, но оставил хорошее впечатление о себе.
– Попадались на его штрафы?
– Время от времени (смеeтся). В основном штрафы были за опоздания, я немножко опаздывал.
- Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год.
- Он провел за клуб 150 матчей и забил 95 голов.
