Думбия определил, сколько еще будет играть 39-летний Акинфеев

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия высказался о фигуре вратаря команды Игоря Акинфеева.

«Игорь меня удивляет, совсем не меняется. Остаeтся таким же профессионалом. Так смотришь на него – да он ещe как минимум лет пять должен играть! (Смеeтся.) А там уже от него будет зависеть.

Не интересовался, когда он планирует завершать, но Игорь – вратарь, а они всегда могут играть дольше полевых», – сказал Думбия.