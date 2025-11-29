Думбия определил, сколько еще будет играть 39-летний Акинфеев

Бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия высказался о фигуре вратаря команды Игоря Акинфеева.
«Игорь меня удивляет, совсем не меняется. Остаeтся таким же профессионалом. Так смотришь на него – да он ещe как минимум лет пять должен играть! (Смеeтся.) А там уже от него будет зависеть.
Не интересовался, когда он планирует завершать, но Игорь – вратарь, а они всегда могут играть дольше полевых», – сказал Думбия.
- Акинфееву в апреле 2026 года исполнится 40 лет.
- Его действующий контракт с ЦСКА истекает летом следующего года.
- С командой Игорь брал Кубок УЕФА.
Источник: «Матч ТВ»