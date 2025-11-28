Экс-форвард ЦСКА Думбия: «А какая разница, какой у меня возраст?»

Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия ответил на вопрос, по поводу чего над ним смеялся тренер Леонид Слуцкий.
«Слуцкий – любезнейший человек, гений. Я бы сказал, что это человек планетарного масштаба. Леонид любил подколоть меня, в основном на тему возраста. Он называл меня дедом. Слуцкий шутил и о том, что я переписанный. А какая разница, какой у меня возраст? Мы же всe равно выигрывали», – сказал Думбия.
По официальным данным Думбия родился 31 декабря 1987 года.
- Он выступал за ЦСКА в 2010–2014 годах, а затем в 2015-м на правах аренды.
- Ивуариец забил 95 голов в 147 матчах за москвичей.
Источник: «Советский спорт»