Экс-форвард ЦСКА Думбия: «А какая разница, какой у меня возраст?»

Экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия ответил на вопрос, по поводу чего над ним смеялся тренер Леонид Слуцкий.

«Слуцкий – любезнейший человек, гений. Я бы сказал, что это человек планетарного масштаба. Леонид любил подколоть меня, в основном на тему возраста. Он называл меня дедом. Слуцкий шутил и о том, что я переписанный. А какая разница, какой у меня возраст? Мы же всe равно выигрывали», – сказал Думбия.

По официальным данным Думбия родился 31 декабря 1987 года.