Думбия назвал лучшего партнера по ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия вспомнил некоторых партнеров по команде.

«Я дружил с Березуцкими и Аланом Дзагоевым. Хорошо взаимодействовал на поле практически со всеми. Было весело. На поле мы находили взаимопонимание без каких-либо лишних слов. Лучшим партнeром можно считать Вагнера, потому что он нереальный спортсмен и футболист», – сказал 35-летний ивуариец.