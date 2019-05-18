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Сейду Думбия
Статистика
Сейду Думбия - статистика
Завершил карьеру
31 декабря 1987 (38)
#22 | Нападающий
178 см | 72 кг
Кот-д'Ивуар
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Статистика по турнирам
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
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Лига чемпионов 2015/2016
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Россия. Премьер-лига 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
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Лига чемпионов 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
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Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Суперкубок России 2011
Лига Европы 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Чемпионат мира 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жирона
8
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Алавес
2 : 1
18.05.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
2 : 0
05.05.2019
Жирона
1' - 90'
60'
Испания. Примера, 35 тур
Жирона
1 : 0
28.04.2019
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 0
23.04.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
2 : 1
20.04.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Жирона
0 : 1
14.04.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Жирона
1 : 2
06.04.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
2 : 0
02.04.2019
Жирона
1' - 78'
Испания. Примера, 29 тур
Жирона
1 : 2
29.03.2019
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леганес
0 : 2
16.03.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Жирона
2 : 3
10.03.2019
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
0 : 2
01.03.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Жирона
0 : 0
25.02.2019
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
3 : 2
20.01.2019
Жирона
1' - 90'
44'
Испания. Примера, 19 тур
Жирона
1 : 1
12.01.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
2 : 0
16.12.2018
Жирона
71' - 81'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
1 : 0
10.12.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Жирона
1 : 1
02.12.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1 : 3
25.11.2018
Жирона
85' - 90'
90'
Испания. Примера, 12 тур
Жирона
0 : 0
10.11.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
0 : 1
03.11.2018
Жирона
1' - 90'
30'
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
2 : 1
27.10.2018
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
22.10.2018
Жирона
1' - 56'
Испания. Примера, 8 тур
Жирона
2 : 3
06.10.2018
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Уэска
1 : 1
30.09.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Жирона
0 : 1
27.09.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Барселона
2 : 2
23.09.2018
Жирона
85' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Жирона
3 : 2
17.09.2018
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
0 : 1
31.08.2018
Жирона
Был в запасе
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