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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Бетис
Жирона - Бетис: обзор матча 27 сентября 2018
Жирона
27.09.2018, четверг, 23:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
63'
Л. Морон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Бетис
90'
+1
Желтая карточка
П. Лопес
Желтая карточка
П. Алкала
73'
70'
Желтая карточка
Х. Фирпо
63'
ГОЛ! 0:1!
Л. Морон
Пас отдал
Франсис
37'
Желтая карточка
Р. Будебуз
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
11
Адай
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Бетис
80
Лорен Морон
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
27
Франсис
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-3-2-1
37
Буну
6
Хуанпе
4
Алкала
20
Эспиноcа
23
Порро
12
Луис
6
Гранель
11
Адай
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
4-2-3
80
Морон
26
Сидней
5
Бартра
2
Манди
23
Фирпо
27
Франсис
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Будебуз
14
Инуи
Остались в запасе
Жирона
Бетис
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Жоэль
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Жоэль
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Жирона - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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