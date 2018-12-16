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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Жирона
Севилья - Жирона: обзор матча 16 декабря 2018
Севилья
16.12.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Жирона
55'
Э. Банега (П)
64'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Жирона
Замена
Г. Арана
️️️️
В. Бен-Йеддер
90'
+2
Желтая карточка
П. Сарабия
89'
Замена
К. Промес
️️️️
С. Эскудеро
89'
Желтая карточка
Э. Банега
85'
81'
Замена
А. Гранель
️️️️
С. Думбия
Замена
Г. Меркадо
️️️️
С. Кьер
79'
71'
Замена
С. Думбия
️️️️
В. Фернандес
ГОЛ! 2:0!
П. Сарабия
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
64'
62'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Д. Луис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Банега
55'
33'
Желтая карточка
В. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Жирона
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-3-1-2
31
Вацлик
18
Эскудеро
24
Кьер
21
Гомес
16
Навас
23
Карришу
16
Меса
11
Банега
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
19
Силва
4-1-1-3-1
1
Ирайсос
23
Порро
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
22
Рамальо
8
Понс
12
Луис
17
Фернандес
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
10
Бен-Йеддер
13
Арана
13
Арана
10
Бен-Йеддер
24
Кьер
25
Меркадо
25
Меркадо
24
Кьер
18
Эскудеро
10
Промес
10
Промес
18
Эскудеро
Думбия
6
Гранель
6
Гранель
Думбия
12
Луис
24
Гарсия
24
Гарсия
12
Луис
17
Фернандес
22
Думбия
22
Думбия
17
Фернандес
Остались в запасе
Севилья
Жирона
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
8
Пэк Сын Хо
ЦП
4
Педро Алкала
ЦЗ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
8
Пэк Сын Хо
ЦП
4
Педро Алкала
ЦЗ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Севилья - Жирона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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