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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Жирона
Барселона - Жирона: обзор матча 23 сентября 2018
Барселона
23.09.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 5 тур
2 : 2
Завершен
Жирона
19'
Л. Месси
63'
Ж. Пике
45'
К. Стуани
51'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Жирона
85'
Замена
С. Думбия
️️️️
Порту
Желтая карточка
Ж. Пике
81'
72'
Замена
Д. Луис
️️️️
А. Гранель
69'
Желтая карточка
Порту
68'
Желтая карточка
П. Алкала
ГОЛ! 2:2!
Ж. Пике
63'
61'
Желтая карточка
Хуанпе
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
А. Видаль
58'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Артур
58'
51'
ГОЛ! 1:2!
К. Стуани
46'
Замена
Б. Гарсия
️️️️
А. Гарсия
Замена
С. Умтити
️️️️
У. Дембеле
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Стуани
Пас отдал
Адай
39'
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
Красная карточка
К. Лангле
35'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Видаль
19'
16'
Желтая карточка
К. Стуани
Желтая карточка
Артур
15'
Желтая карточка
Н. Семеду
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
28
Эрик Монтес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
2
Лангле
3
Пике
27
Семеду
5
Бускетс
6
Артур
23
Видаль
10
Дембеле
10
Месси
9
Суарес
4-1-3-1-1
37
Буну
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
5
Муниеса
4
Алкала
8
Понс
11
Адай
24
Гарсия
6
Гранель
10
Порту
7
Стуани
23
Видаль
11
Коутиньо
11
Коутиньо
23
Видаль
10
Дембеле
14
Умтити
14
Умтити
10
Дембеле
6
Артур
11
Ракитич
11
Ракитич
6
Артур
24
Гарсия
10
Гарсия
10
Гарсия
24
Гарсия
6
Гранель
12
Луис
12
Луис
6
Гранель
10
Порту
22
Думбия
22
Думбия
10
Порту
Остались в запасе
Барселона
Жирона
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Денис Суарес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
23
Педро Порро
ПЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
28
Эрик Монтес
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Денис Суарес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
28
Эрик Монтес
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Барселона - Жирона
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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