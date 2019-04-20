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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Жирона
Сельта - Жирона: обзор матча 20 апреля 2019
Сельта
20.04.2019, суббота, 14:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Жирона
34'
Я. Аспас
69'
С. Буфал
48'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Жирона
76'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
С. Буфал
70'
ГОЛ! 2:1!
С. Буфал
Пас отдал
Я. Аспас
69'
48'
ГОЛ! 1:1!
Порту
Пас отдал
П. Алкала
Желтая карточка
О. Йокушлу
47'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
С. Буфал
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
22
Сейду Думбия
ЦФ
4-2-2-2
36
Бланко
15
Оласа
22
Кабрал
14
Араужо
22
Мальо
5
Йокушлу
68
Лоботка
17
Буфал
10
Будебуз
9
Гомес
10
Аспас
4-1-3-1-1
37
Буну
23
Порро
20
Эспиноcа
4
Алкала
15
Гарсия
8
Понс
16
Робертс
24
Гарсия
12
Луис
10
Порту
7
Стуани
Остались в запасе
Сельта
Жирона
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
10
Борха Гарсия
АП
1
Горка Ирайсос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
Остались в запасе
10
Борха Гарсия
АП
1
Горка Ирайсос
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Сельта - Жирона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
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