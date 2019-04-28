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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Севилья
Жирона - Севилья: обзор матча 28 апреля 2019
Жирона
28.04.2019, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
62'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Севилья
90'
+5
Красная карточка
Э. Банега
Замена
П. Алкала
️️️️
Б. Гарсия
90'
+2
90'
Желтая карточка
Э. Банега
Замена
А. Гарсия
️️️️
А. Гранель
83'
78'
Замена
Й. Наньон
️️️️
Д. Карришу
Замена
П. Порро
️️️️
Порту
78'
70'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Р. Меса
67'
Желтая карточка
Р. Меса
ГОЛ! 1:0!
Порту
Пас отдал
П. Понс
62'
56'
Замена
К. Промес
️️️️
М. Эль-Хаддади
Желтая карточка
М. Муниеса
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
26
Марко Рог
ЦП
3-1-2-3-1
37
Буну
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
5
Муниеса
8
Понс
6
Гранель
12
Луис
10
Порту
10
Гарсия
17
Фернандес
7
Стуани
3-3-2-2
31
Вацлик
16
Навас
21
Гомес
18
Эскудеро
11
Банега
23
Карришу
16
Меса
7
Сарабия
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
16
Эль-Хаддади
10
Порту
23
Порро
23
Порро
10
Порту
10
Гарсия
4
Алкала
4
Алкала
10
Гарсия
6
Гранель
24
Гарсия
24
Гарсия
6
Гранель
16
Меса
17
Хиль
17
Хиль
16
Меса
23
Карришу
23
Наньон
23
Наньон
23
Карришу
16
Эль-Хаддади
10
Промес
10
Промес
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Жирона
Севилья
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Жирона - Севилья
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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