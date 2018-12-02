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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Атлетико
Жирона - Атлетико: обзор матча 02 декабря 2018
Жирона
02.12.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
45'
К. Стуани (П)
82'
Х. Рамальо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Атлетико
89'
Желтая карточка
С. Ньигес
89'
Желтая карточка
Д. Коста
82'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Рамальо
74'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
С. Ариас
72'
Желтая карточка
Т. Парти
Замена
Г. Ирайсос
️️️️
Я. Буну
72'
Замена
Порту
️️️️
П. Робертс
66'
64'
Замена
А. Корреа
️️️️
Родри
45'
Желтая карточка
Я. Облак
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Стуани
45'
41'
Желтая карточка
Коке
17'
Желтая карточка
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
10
Порту
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-3-1-1
37
Буну
22
Рамальо
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
23
Порро
8
Понс
6
Гранель
16
Робертс
24
Гарсия
10
Гарсия
7
Стуани
3-1-3-1-2
13
Облак
4
Ариас
15
Савич
21
Эрнандес
16
Родри
8
Ньигес
18
Парти
6
Коке
18
Лемар
19
Коста
7
Гризманн
16
Робертс
10
Порту
10
Порту
16
Робертс
37
Буну
1
Ирайсос
1
Ирайсос
37
Буну
4
Ариас
10
Мартинш
10
Мартинш
4
Ариас
16
Родри
10
Корреа
10
Корреа
16
Родри
Остались в запасе
Жирона
Атлетико
4
Педро Алкала
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
4
Педро Алкала
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Жирона - Атлетико
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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