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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Валенсия
Жирона - Валенсия: обзор матча 10 марта 2019
Жирона
10.03.2019, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
2 : 3
Завершен
Валенсия
22'
Х. Рамальо
83'
К. Стуани (П)
14'
Г. Гедеш
53'
Д. Парехо
90'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Валенсия
90'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Торрес
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
П. Алкала
88'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Стуани
83'
82'
Желтая карточка
М. Дьякаби
72'
Вторая желтая
Ф. Ронкалья
62'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
53'
ГОЛ! 1:2!
Д. Парехо
ГОЛ! 1:1!
Х. Рамальо
Пас отдал
А. Гранель
22'
20'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
14'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
15
Гарсия
4
Алкала
22
Рамальо
20
Эспиноcа
8
Понс
6
Гранель
24
Гарсия
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
4-2-2-2
33
Нето
12
Пиччини
14
Ронкалья
3
Паулиста
14
Гайя
10
Парехо
19
Кондогбиа
9
Торрес
11
Гедеш
19
Родриго
9
Гамейро
Остались в запасе
Жирона
Валенсия
23
Педро Порро
ПЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
10
Даниэль Васс
ЦП
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
1
Хауме
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Жирона - Валенсия
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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