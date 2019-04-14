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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Вильярреал
Жирона - Вильярреал: обзор матча 14 апреля 2019
Жирона
14.04.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
7'
С. Чуквуэзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Вильярреал
90'
+6
Желтая карточка
Р. Мори
90'
+5
Желтая карточка
С. Касерес
87'
Желтая карточка
М. Гаспар
Желтая карточка
П. Понс
79'
76'
Желтая карточка
С. Чуквуэзе
Желтая карточка
Хуанпе
74'
51'
Желтая карточка
П. Форнальс
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
П. Форнальс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
10
Кевин Сони
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
15
Гарсия
4
Алкала
22
Рамальо
6
Хуанпе
8
Понс
24
Гарсия
16
Робертс
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
3-2-2-2
1
Асенхо
2
Гаспар
27
Гонсалес
26
Мори
10
Иборра
8
Касорла
21
Чуквуэзе
8
Форнальс
9
Экамби
70
Бакка
Остались в запасе
Жирона
Вильярреал
23
Педро Порро
ПЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
10
Кевин Сони
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
35
Сантьяго Касерес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
10
Кевин Сони
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Андрес
ВР
35
Сантьяго Касерес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Жирона - Вильярреал
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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